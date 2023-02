Teljes életmódváltásba kezdett a német válogatott korábbi játékosa, André Schürrle.

A Chelsea korábbi játékosa 29 évesen, kifejezetten fiatalon visszavonult, sorozatos sérüléseit követően.

2020-as nyugdíjazása óta azonban unatkozott, csatlakozott a holland „jégemberhez”, aki különleges légzési technikájával mászik hegyeket.

Rendkívül jól viseli a hideget, ezt pedig úgy látszik, Schürrlének is sikerült elsajátítani. Legutóbbi bejegyzésében épp arról számol be, hogy -19 fokban, 100 km/h-s szélben másznak hegyet, félmeztelenül.

„A legnehezebb lelki és fizikai dolog, amit valaha csináltam! A végén már semmit nem éreztem, mélyen legbelül kellett megtalálnom a motivációm, hogy továbbmenjek.”



„Ezt az élmény sosem felejtem! -19 fok, 100 km/h-s széllökések, nagy hó és eső. Megtanultam, hogy a testem sokkal erősebb, mint gondoltam. Ha rászánom az élmémet és a lelkemet, bármire képes vagyok!”

A korábbi játékos teljesítményét egykori csapattársa, Didier Drogba sem hagyta figyelmen kívül:

„Ember, büszke vagyok rád! Az én testem azonnal leállt volna!”

