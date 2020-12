Többek között a Tottenham sztárja, Gareth Bale és a Real Madrid támadója, Eden Hazard is azok a játékosok közé tartozott, akikben pár éve még a következő Cristiano Ronaldót látták.



A 35 éves portugál klasszis 2009-ben hagyta el a Manchester Unitedet, amikor a spanyol Real Madrid világrekordot jelentő 80 millió fontot fizetett érte. Ronaldo bizonyította, hogy megéri a pénzét, kilenc év alatt 438 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 451 gólt szerzett. Ezzel ő lett a klub történetének legeredményesebb gólszerzője. A Madridban töltött évei alatt Ronaldo nem kevesebb, mint tizenhat trófeát gyűjtött be. Többek között négy aranylabdát és négy Bajnokok Ligáját nyert a Real színeiben.



Bár a Juventus szupersztárja továbbra is a Barcelona hatszoros aranylabdás klasszisával, Lionel Messivel közösen uralja a világ labdarúgását, sokan már most azt fejtegetik, hogy vajon ki léphet a helyükre a jövőben.



(Kép: Mattia Ozbot/Soccrates/Getty Images)



A Bleacher Report 2010-ben megpróbálta összegyűjteni azt a 25 játékost, akikről akkoriban úgy tartották, hogy a tehetségük alapján akár a következő Ronaldóvá is válhatnak. Bale és Hazard mellett olyan labdarúgók szerepelnek a listán, mint az Arsenal egykori ígérete, Jack Wilshere, a Manchester Unitedben megbukott Alexis Sánchez, vagy épp a Barcelona középpályása, Miralem Pjanic.

Íme, a teljes lista azokról a játékosokról, akikben megvolt a potenciál, hogy a világ legjobbjai legyenek:

Pavel Mamajev (Rostov)

Toni Kroos (Real Madrid)

Xherdan Shaqiri (Liverpool)

Gaël Kakuta (RC Lens)

John Bostock (Toulouse)

Giovani dos Santos (Club América)



(Kép: Leopoldo Smith/Getty Images)

Theo Walcott (Southampton)

Steven Defour (KV Mechelen)

Jack Wilshere (szabadúszó)

Alexis Sánchez (Inter)

Leroy Fer (Feyenoord)

Josh McEachran (Birmingham City)

Alan Dzagojev (CSKA Moszkva)



(Kép: MB Media/Getty Images)

Samir Nasri (szabadúszó)

Gareth Bale (Tottenham Hotspur/Real Madrid)

Stevan Jovetic (AS Monaco)

Jonjo Shelvey (Newcastle United)

Adem Ljajic (Besiktas)



(Kép: ANP Sport via Getty Images)

Aaron Ramsey (Juventus)

Gai Assulin (Politehnica Iasi)

Jano Ananidze (szabadúszó)

Sergio Canales (Real Betis)

Levan Kenia (Saburtalo)

Miralem Pjanic (Barcelona)

Eden Hazard (Real Madrid)



(Kép: Diego Souto/Quality Sport Images/Getty Images)

Lássuk be, a tíz évvel ezelőtti jóslat nem igazán jött be!

Kép: Getty Images