Ronaldo Luiz Nazario da Lima 1997 után 2002-ben ezen a napon kapta meg második Aranylabdáját.

A 43 éves Ronaldo minden idők egyik legjobb labdarúgója volt, s az igazi futballrajongók sosem felejtik el a fénykorában villámgyors csatár elképesztő technikai tudását és félelmetes gólérzékenységét.

