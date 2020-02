Kis túlzással mindenki Erling Haalandról beszél, miután a PSG ellen két gólt szerezve segítette győzelemhez csapatát.



Egészen elképesztő szezonja van a Borussia Dortmund támadójának. A Bundesligában, a Német Kupában és a Bajnokok Ligájában is gól született az első kaput eltaláló dortmundi lövéséből. Mindössze hét BL-meccs kellett neki 10 gólig. Ez a statisztika azért érdekes, mert soha senki nem talált be ennyiszer ilyen gyorsan. Csak az összehasonlítás kedvéért, Messinek 23, míg Cristiano Ronaldónak 37 találkozó kellett, hogy elérje a bőves 10 gólt. Minden sorozatot figyelembe véve 7 meccs alatt 11-szer talált be eddig sárga-fekete mezben.



Ha eddig csak annyit tudott Haalandról, hogy gyakoribb a góltermelése, mint a lottó-showban a nyugdíjas néző, akkor elárulunk 14 dolgot, amit biztosan nem tudott a norvég csodacsatárról.



1. Leedsben született - és szurkol is a csapatnak



A játékos édesapja egy bizonyos Alf-Inge Haaland, aki Angliában a Nottingham Forest, a Leeds United és a Manchester City játékosa is volt korábban. Haaland 2000. július 21-én született Angliában. Egy 2017-es interjúban azt mondta: „Az az álmom, hogy a Leeds Uniteddel megnyerjem a Premier League-et.



Vajon apja után ő is magára ölti a Leeds mezét a jövőben? (Kép: Instagram/erling.haaland)



2. Ötévesen világrekordot ért el



A mai napig Haaland tartja az ötéves gyerekek helyből távolugró világrekordját 1,63 méterrel, amelyet 2006. január 22-én állított fel.

Erling Braut Haaland still holds the world record for the longest standing long jump for 5 year olds. Haaland jumped 1.63m on 22 jan 2006. https://t.co/9h5cYtx8dW pic.twitter.com/dj8spKkEEE — André Noruega (@AndreOstgaard) February 19, 2020



3. Az édesanyja nemzeti bajnok volt



Mindannyian tudjuk, hogy ki Haaland édesapja, de valószínűleg csak kevesen tudják, hogy az anyja norvég országos bajnok hétpróbázó. Nem csoda, hogy a PSG ellen olyan sprintet levágott a 19 éves támadó, hogy mindössze három tizedre volt egy atlétikai világrekordtól.

Haalands father is, as most know by now, son of former Manchester City player Alfie Håland, but his mother Gry Marita, used to be national champion in heptathlon. No wonder the kids a monster. — André Noruega (@AndreOstgaard) February 19, 2020



4. 15 éves korában debütált



Csupán 15 éves volt, amikor bemutatkozott nevelőegyesülete, a Bryne FK csapatában.





(Kép: givemesport.com)



5. Ole Gunnar Solskjaer nagy szünetet adott neki



Haaland 2017-ben csatlakozott a Molde együtteséhez, ahol a Manchester United jelenlegi menedzserével, Ole Gunnar Solskjaerral dolgozott együtt.



"Ole nagyon nagy hatással volt az életemre, és sokat tanított nekem." – nyilatkozta a norvég csatár korábban még a Red Bull Salzburg játékosaként. "Ő az egyik oka annak, hogy ma ott tartok ahol. Fantasztikus ember és remek edző."



(Kép: Instagram/moldefotballklubb)



Haaland formáját és statisztikáját látva Solskjaernak valószínűleg álmatlan éjszakái lehetnek, amiért nem sikerült megszereznie honfitársát.



6. A Molde csapatában a koraérettségéről kapta a becenevét



A 195 centi magas támadó rengeteg időt töltött az edzőteremben, hogy fizikálisan is fel tudja venni a versenyt a védőkkel. A Molde együttesénél „Manchild”-nak hívták, mert fiatal kora ellenére már egy felnőtt ember fizikumával rendelkezett.



7. A rappeléssel is megprobálkozott

Rapperként is kipróbálta magát, a barátaival még klipet is forgattak. Sőt, rapper neve is volt: „Flow Kingz”.



Ha nem hiszi, nézze meg a videót ...

Haaland footballer by day

Rapper by night pic.twitter.com/SrO0JJMpHt — UltraFromCatalonia (@CataloniaUltra) February 1, 2020



Valószínűleg mindenkinek jobb, hogy a labdarúgás mellett döntött.



8. Cseppet sem szégyenlős a kamera előtt



Ha úgy gondolja, hogy az előző videót nem lehet überelni akkor nézze meg ezt:

This man is the future of football pic.twitter.com/pAVaVKmEp6 — Fake Carlton (@_CarltonCole9) February 18, 2020



9. Kilenc gólt szerzett 90 perc alatt



2019 májusában az U20-as világbajnokságon a Norvégia-Honduras mérkőzésen kilenc gólt lőtt. Mesterhármas mesterhármasa, ami hihetetlen még utánpótlás szinten is. Haaland természetesen ebben is rekorder, ugyanis nála több gólt egy meccsen senki nem szerzett U20-as világbajnokságon. A norvég fiatalok egyébként 12-0-ra nyerték meg azt a meccset.

Never forget that Erling Haaland scored GOALS in a single #U20WC match



@BlackYellow are getting a Golden Boot winner pic.twitter.com/VZZu91o8Wj — FIFA.com (@FIFAcom) December 29, 2019



10. Ibra a példaképe



Zlatan Ibrahimovic nem lesz fiatalabb, és valószínűleg pár éven belül szögre akasztja a stoplist. Ibrának tökéletes utódja lehet Haaland, hiszen mindketten gól érzékenyek és skandinávok. Ráadásul a norvégnak éppenséggel pont a svéd klasszis a példaképe.



"Nagyon sok példaképem volt már, és sok labdarúgóra néztem fel, de Zlatan a legnagyobb. Ő inspirál a leginkább, rengeteg erőt ad." - ismerte be Haaland a norvég TV2-nek adott interjúban. "Ő is skandináv, szóval valakinek lassan át kell tőle vennie a stafétabotot!"



A példakép. (Marco Luzzani/Getty Images)



11. Több BL-rekordot is megdöntött



Ahogy azt fentebb már említettük, a PSG elleni duplájával négy BL-meccsen 10 gólt szerzett. Ilyenre eddig még soha senki nem volt képes a sorozat történetében.

Az idei kilencedik és a tizedik Bajnokok Ligája találata szintén rekordnak számít, ugyanis az első szezonjában egy labdarúgó sem talált be ennyiszer a legrangosabb európai kupában.



További BL-rekordnak számít, hogy Haaland az egyetlen olyan játékos, aki a debütálása során már az első félidőben mesterhármast szerzett. (Salzburg 6-2 Genk, 2019.09.17)



12. Kedvenc dala a Bajnokok Ligája himnusza



Mindenki szereti a Bajnokok Ligája himnuszát, de valószínűleg senki sem szereti jobban, mint Haaland. A debütálása előtt az egész várost körbeautózta, miközben bömbölt a kocsijából a Bajnokok Ligája-himnusz.



"Mindig lenyűgözött a BL, gyerekkorom óta vágytam arra, hogy halljam a pályán a himnuszát. Most én is a részese vagyok játékosként a stadionban - leírhatatlan érzés. Egyesek szerint kicsit őrült vagyok, mert a himnuszt hallgatom az autóban vagy otthon. De ez van, nekem ez a kedvenc dalom."



13. Nem túl beszédes, ha nyilatkoznia kell



Haaland nem éppen a szavak ember, amint az alábbi videóból is kiderül.

Erling Håland is good at scoring goals, but interviews? Not really his thing. pic.twitter.com/w6HGDoONi7 — Ball Street (@BallStreet) September 18, 2019



14. Cristiano Ronaldo étrendjét követi



Annak érdekében, hogy a legjobb lehessen úgy döntött, hogy lemásolja az ötszörös aranylabdás portugál klasszis étrendjét.



"Erling mindent feláldozott a karrierje érdekében, 16 évesen elköltözött otthonról, hogy a Molde labdarúgója legyen. Ő sokkal profibb, mint én voltam." – mondta tavaly Haaland apja az ESPN-nek adott interjújában. „Patrice Evra mesélt el neki azt a történetet, amikor együtt ebédelt Cristiano Ronaldóval, aki csak halat evett. Semmi mást. Erling most ugyanazokat a dolgokat próbálja csinálni, mert Ronaldo ugyan 35 éves, de még mindig csúcsteljesítményre képes, szóval ez azt mutatja, hogy érdemes példát venni róla."



Haaland pedig követi az ötszörös BL-győztes példáját, ami után ijesztő belegondolni, hogy a már most szenzációs formában lévő játékos hová juthat el pár éven belül.



