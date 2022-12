Őrületes ajándékot kapott karácsonya Georginától a portugál világsztár: a feleség egy igazi luxusjárművel lepte meg őt.

Videón is megörökítették a pillanatot, amikor a Mikulás meghozta Ronaldónak a karácsonyi ajándékát, ami egy gyűjtői Rolls Royce.

A portugál látszólag el volt ájulva a meglepetéstől, a család pedig gyorsan be is pattant a kocsiba.

A PulseSports szerint a gépjármű értéke 250.000 font körül van, amely átszámolva kicsivel több, mint 110 millió forint.

£250,000 Christmas Present



Cristiano Ronaldo's partner Georgina Rodriguez has gifted the Portugal captain a Rolls Royce reportedly worth £250,000 as a Christmas present



Watch till the end



georginagio/IG #PulseSports pic.twitter.com/Jx7iPDBvDo