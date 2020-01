Christine Sinclair kanadai labdarúgó megdöntötte az amerikai Abby Wambach válogatottbeli gólrekordját.

Az észak- és közép-amerikai, illetve karibi térség (CONCACAF) olimpiai selejtezőtornáján a 36 éves Sinclair szerda este kétszer volt eredményes a Saint Kitts és Nevis ellen 11-0-ra megnyert találkozón. Ezzel csúcstartóvá lépett elő a férfi és női futballisták válogatottban szerzett góljait tekintve.

// ‼HISTORY‼



What an incredible achievement from #ChristineSinclair @sincy12. A legend. A role model.The world's greatest goal scorer.



We are honored to have been following this journey. It goes on. To all girls out there: Dream big, as you see they can come true. https://t.co/Xlr2YPIFYZ