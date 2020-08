Marozsán Dzsenifer a hosszú kihagyás után még nem érzi magát csúcsformában, de francia klubcsapatával, az Olympique Lyonnal címvédőként a női labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjébe vágyik.

A Lyon a sorozat bilbaói végjátékának szombati negyeddöntőjében a Bayern Münchennel találkozik. A francia együttes magyar származású német játékosa az M1 aktuális csatornának azt mondta: szerdán utaznak majd Bilbaóba, céljuk pedig egyelőre a négy közé jutás.



"Nagyon készülünk a meccsre, de tudjuk, hogy nem lesz könnyű. Bízunk a csapatunkban, amelyet képesnek tartunk az elődöntőbe jutásra" - mondta a támadó, akit 2016-ban és 2018-ban is a világ legjobb női labdarúgójának választottak.



Marozsán 2016 óta játszik a női szakág meghatározó francia csapatában: a Lyon az elmúlt idényben megnyerte a francia bajnokságot és kupát, illetve a BL-t is. Idén ebből a hazai trófeákat sikerült már elhódítania, a triplázást azonban most extra kihívásnak éli meg a játékos.



"Rendhagyó helyzetben vagyunk, hiszen ezúttal már a negyeddöntő is egy meccsen dől el. Márpedig azt mindenki nagyon jól tudja, hogy a fociban egy meccsen minden megtörténhet. Kicsit más most a helyzet, nagyobb a stressz, de én bízom a csapatban és tudom, hogy nagyon erősek vagyunk. A Bayernnek nem lesz könnyű dolga, ha minket meg akar verni" - nyilatkozta.



Az Olympique Lyon másfél hete a Francia Kupa döntőjében tizenegyes-párbajt követően bizonyult jobbnak a Paris Saint-Germainnél, Marozsán a győztes találkozóval kapcsolatban kiemelte: miután a két együttes nagyon jól ismeri egymást, mindig küzdelmes, szoros csatát vívnak, ami ezúttal sem történt másként.



"Jó meccs, nagyon jó női focimeccs volt, amelynek végén szerencsésebbnek bizonyultunk, de egy tizenegyes-párbajhoz már az is kell. Saját játékommal viszont egyáltalán nem voltam elégedett, mert a hosszú kényszerszünet után még nem érzem a játék ritmusát, főként amikor erősebb riválissal találkozunk" - közölte a német válogatottal olimpiai és Európa-bajnok Marozsán.



