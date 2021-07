Lionel Messi ezen a nyáron diadalra vezette Argentínát a Copa Americán, ezzel valóra váltotta álmát, és a nemzeti csapatban is révbe ért. A hatszoros aranylabdás kiteljesedéséhez rögös út vezetett, mely tele volt mélységgel, most mégis pont került a végére. A legendás játékos heroikus küzdelméről megindító videót készítettek.



Messi szinte minden rekordot megdöntött és megnyert a Barcelonával, a hatszoros aranylabdásnak ezidáig azonban volt egy hatalmas űr az életében. Hiába halmozott trófeát trófeára, argentin színekben nem sikerült neki felérni a csúcsra. Annak ellenére, hogy a hatszoros aranylabdás többször is a tűz közelébe került, sokáig úgy tűnt ezt az űrt nem sikerült betöltenie.



Messi 2007-ben, 2015-ben és 2016-ban is elbukta csapatával a Copa America döntőjét, 2014-ben pedig a világbajnoki címtől kellett búcsút intenie.



A hosszas eredménytelen időszakban egyre többen gondolták úgy, hogy Messinek sosem sikerül a győzelem argentin színekben, így sosem érhet Mario Kempes, Daniel Passarella és Diego Maradona nyomába.



2021-ben azonban eljött Messi ideje, aki figyelemre méltó teljesítményével hozzásegítette nemzetét a Copa America-győzelemhez. A döntőig remek teljesítménnyel menetelt a gárda, ekkor azonban az argentinok a brazilokkal találták szembe magukat, akik 2019-ben az útjukat állták. Ezúttal azonban Messi bosszút állhatott és végre magasba emelhette a vágyott trófeát.

