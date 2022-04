A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség vizsgálja annak lehetőségét, hogy a novemberben rajtoló katari vb előtt ne 90, hanem 100 perces mérkőzéseket játszanak le.

Az elmúlt hónapokban a FIFA-t rengeteg kritika érte, miután azt szerették volna, hogy ne négy, hanem 2 évente rendezzenek világbajnokságot.

Sok ország ezt nem fogadta jó néven, de voltak olyan országok, akik ezt a tervezetet jól fogadták.

"A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség most azzal az ötlettel állt elő, hogy a katari világbajnokságon ne 90, hanem 100 percesek legyenek a mérkőzések." – derül ki az olasz Corriele Dello Sport írásából.

A cikk szerint az egyik legnagyobb probléma, hogy a mérkőzéseken kevés a „tiszta játékidő”.

Egy felmérés szerint a labdarúgó Bajnokok Ligájában mindössze 64 percig, a Premier league-ben pedig mindössze 62 percig tart a „tiszta játékidő” egy-egy mérkőzésen átlagban.

Az angol másodosztályban pedig nem éri el a 60%-ot.

A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség abban reménykedik, a játékidő növelésével, hogy ezzel átlagosan megnő a „tiszta játékidő” a mérkőzéseken, bár ez nem biztos, hogy ezen javítana.

Az ötlet a FIFA elnökétől, Gianni Infantinótól származik, akinek jövőre járna le az elnökségi ideje a Nemzetközi Labdarúgó Szövetségnél. A tervezetet azonban még az igazgatótanácsnak is jóvá kell hagynia.

Az olasz sajtóból kiinduló hír fél perc alatt szaladt végig a világon, nem sokkal később azonban a FIFA a hivatalos Twitter-fiókján reagált. A közleményben cáfolták a híreket.

"A mai nap folyamán elterjedt hírek és pletykák nyomán a FIFA szeretné tisztázni, hogy a 2022-es katari világbajnokság és más versenyek labdarúgó-mérkőzéseinek hosszára vonatkozó szabályok nem változnak" - áll a közleményükben.

FIFA Statement



Following some reports and rumours spread today, FIFA would like to clarify that there will be no changes to the rules regarding the length of football matches for the FIFA World Cup Qatar 2022 or any other competition.