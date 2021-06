Az első félidőt követően vezetésre áll a dán válogatott az oroszokkal szemben.



Nagy iramban kezdtek a csapatok, az első tíz perben azonban egyik fél sem tudott jelentős helyzetet kialakítani. Bár a kapuig nem jutottak el túl sokszor a dánok a labdát 70 százalékban ők uralták az első negyedórában. A 18. percig kellett várni egy nagyobb gólhelyzetre, Golovin 11 méterről próbálkozott egy lapos lövéssel, de a dán hálóőr kiütötte a labdát. A kipattanóból Fernandes lőtt, ám a labda a léc fölé érkezett.



Egy perccel később Fernandes Dzjubát próbálta helyzetbe hozni, társa azonban elhamarkodta a kapura lövést. A következő percek is az oroszoké voltak és Christiensen nagy mentése is kellett ahhoz, hogy a dánok ne kerüljenek veszélybe.



A 28. percben villant az első lap. Kudrjasov rohant neki Wassnak, sárga lett a „jutalma”. Egy minutummal később Höjbjerg révén a dánok majdnem megszerezték a vezetést, ám a játékos lövése néhány milliméterrel mellé ment.



A következő percekben az oroszok támadtak, amit Kjaer minden erejével próbált megakadályozni.



Tíz perccel a vége előtt új lendületet kaptak a dánok és egyre többször jelentettek veszélyt az orosz kapura. Igyekezetük a 38. percben érett be. Hójbjerg passza után Damsgaard 22 méterről lőtt jobbal gyakorlatilag állva hagyva Golovint és Mirancsukot. Csakúgy, mint az orosz kapust, aki tehetetlen volt.



Az első félidő végjátékára sem csökkent a dán lendület, előbb Poulsen, majd Vestergaard próbálkozott.

Az első játékrész mindössze egy perces hosszabbítással zárult, amiben már egyik fél sem tudott jelentős helyzetet kialakítani.

A csoport másik mérkőzésén 0-0 az állás.



