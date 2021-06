A labdarúgó Európa-bajnokság A csoportjának második fordulójában a társházigazda olasz válogatott a svájci együttes ellen lépett pályára. Az első fordulóban az olasz válogatott 3-0-ra győzött Törökország ellen, míg Svájc döntetlent játszott a walesi válogatottal. A játéknap előző mérkőzésein az oroszok egy góllal győztek Finnország ellen, míg Wales 2-0-ra legyőzte Törökországot a csoport másik mérkőzésén.

A találkozót az orosz Sergei Karasev vezette, akit a magyar közönség jól ismerhet, hiszen ő vezette a 2016-os Izland-Magyarország Európa-bajnoki csoportmérkőzést.



A találkozót Roberto Mancini csapata kezdte jobban, az első nagy helyzetre 10 percet kellett várni, Spinazzola beadása után Immobile fejelt kapu fölé.

Az első negyed óra után az olaszok mezőnyfölényben játszottak, negyedóra elteltével Insigne lőtte ki a stadionból a labdát.



Két perccel később egy szögletet követően Chiellini szerzett gólt, de Karasev kezezés miatt érvénytelenítette.



A félidő felénél Chiellinit le is kellett cserélni sérülés miatt. Helyére Acerbi állt be.



A cserét követően most már tényleg vezetéshez jut az olasz válogatott. Berardi indult meg a jobb oldalon, középre adott, és az érkező Locatelli pedig belőtte az olaszok vezető gólját. (1-0)

A gól után őrizte a labdát az olasz csapat, érezni lehetett, hogy megnyugodott Roberto Mancini együttese. A 33. percben Insigne tekert kapura, Akanji mentett a kapu torkából.



A 36. percben Spinazzola lőtt kapu mellé.



Az olasz válogatott őrizte az előnyét, Svájc nem tudott mit kezdeni a nagyon jól szervezett olasz védelemmel.



Az első játékrészben Olaszország 1-0-ra vezet Svájc ellen.

A második félidőben Vladimir Petkovic csapata igyekezett gyorsan kiegyenlíteni, mezőnyfölényben kezdtek a helvétek. Egy beadás után Di Lorenzo fejelte ki a labdát.



Az 50. percben egy kontra után megszerezte a második gólját Olaszország. Berardi passzolt Immobilének, aki előkészítette Locatellinek, lövése a kapuba ment. (2-0)

A gól után az olaszok igyekeztek lezárni a mérkőzést illetve a lényegi kérdéseket.

A 60. percben viszont svájci helyzet alakult ki, Shaqiri lőtt kapu fölé.

Négy perccel később Zuber lövését védte Donnarumma. Egy perccel később a túloldalon Berardi lőtt kapu fölé.



A félidő felénél cserélt Roberto Mancini, Berardi helyére Toloi, majd Insigne helyére Chiesa jött be.



Három perccel később Shaqiri lövését blokkolták az olaszok.



Egy perccel később Chiesa került nagy helyzetbe és lőtt a kapu mellé.



Negyedórával a mérkőzés vége előtt Immobile hagyott ki egy ordító nagy ziccert. Az olasz válogatott uralta a mérkőzést, úgy tűnt, hogy nem forog veszélyben a győzelem.

Tíz perccel a vége előtt Immobile lökte védőjét egy indítás után Karasev szabadrúgást ítélt kifelé.



A 88. percben aztán Immobile is betalált. Egy távoli lövést engedett el, amely a kapuba landolt. (3-0)

CIRO Immobile wraps things up



How impressed have you been by Italy?#EURO2020 pic.twitter.com/crIKCF7oY5 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 16, 2021







Az olasz válogatott két mérkőzés után 6 ponttal áll a csoportban, a walesieknek 4, Svájcnak 1 Törökországnak pedig még nincs pontja.



Legközelebb vasárnap Olaszország Wales ellen, míg Svájc Törökország ellen lép pályára az Európa-bajnokság csoportkörének záró fordulójában.

