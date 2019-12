Marc Wilmots hét hónapot követően távozik az iráni labdarúgó-válogatott éléről.

Az 50 éves belga edző menesztéséről az iráni média számolt be csütörtökön, amit később Twitteren tett bejegyzésében erősített meg a szakember.

Wilmots - aki korábban volt a belga és az elefántcsontparti válogatott szakvezetője is - májusban vette át a portugál Carlos Queiroz helyét az iráni kispadon. Irányításával az együttes hat mérkőzése közül hármat nyert meg, egy döntetlen mellett két vereséget szenvedett. Utóbbiakat a világbajnoki selejtezőben, ahol Irán jelenleg az ázsiai zóna C csoportjában a harmadik helyen áll, öt ponttal az éllovas Irak, valamint három ponttal a második helyezett Bahrain mögött, de egy mérkőzéssel kevesebbet játszott riválisainál.

Az iráni sajtó információi szerint a válogatott következő szövetségi kapitánya nagy valószínűséggel Branko Ivankovic lesz. A 65 éves horvát szakember vezetésével Irán 2006-ban vb-résztvevő lehetett, 2015-től négy éven át a teheráni Perszepoliszt irányította.

