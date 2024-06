Ukrajna nemzeti válogatottjának középpályása, a Chelsea-ben légióskodó Mikhajlo Mudrik egyike azon tizenhárom játékosnak, aki a politikai helyzet miatt főszereplőjévé vált eme videóüzenetnek, amely arról szól, hogy az ukrán keretből mely játékosok szülőföldjét érinti a 2022 februárja óta tartó orosz-ukrán háború.



Mudrik, aki Krasznograd másik híres szülötte, a Real Madrid kapusa, Andrij Lunyin mellett tűnik fel, kijelentette, hogy „abban a tudatban lépek pályára az Európa-bajnokságon, hogy tudom, a családom és a barátaim éjjel-nappal rakétatámadás veszélyének vannak kitéve szülővárosomban, Krasznogradban. A családom tagjai azonban maradtak szülővárosomban, és továbbra is hisznek hazánk végső győzelmében.”

"Our cities would love to host the EUROs, but they are fighting for freedom!"



13 players from the Ukraine NT address the world before EUROs. Their hometowns have been affected by Russian aggression – they are either damaged or temporarily occupied. pic.twitter.com/TjhsR6h7OS