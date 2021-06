A labdarúgó Európa-bajnokság nyolcaddöntőinek záró napjának első mérkőzésén Németország és Anglia csaptak össze egymással.



A két csapat legutóbb 2010-ben találkozott egymással világeseményen, akkor a németek nagyon simán 4-1-re győztek. A mérkőzést a holland Danny Makkelie vezeti.



A találkozó a várakozásoknak megfelelően nagy iramban kezdődött, Kimmich beadását kellett Stonesnak mentenie.



Egy perccel később Goretzka lőtt kapura, Pickford könnyedén ölre fogta.

A hetedik percben Reis szabálytalankodott Goretzkával, sárga lapot érően körülbelül 17 méterrel az angol kapu előtt.



A pontrúgást Havertz végezte el, azonban blokkoltak az angolok.



Az első tíz percben a német válogatott dominált a találkozón, de nem tudott betalálni a kapuba eddig.



Az angolok legutóbb világeseményen 2000-ben győzték le Németországot világeseményen, az Hollandiában és Belgiumban rendezett Európa-bajnokságon Alen Shearer góljával győztek a háromoroszlánosok.

Negyedórát kellett várni az első angol kapuralövésre. Sterling lőtt távolról kapura, amit Neuer védett óriási bravúrral. Az ezt követő szögletből Maguire fejelt kapura, Neuer könnyedén fogta meg.



A félidő felére kiegyenlítődött a játék, a németeknek több lehetőségük volt ellenfelüknél, igaz az angoloknak volt veszélyesebb.



A 26. percben egy beadást követően Maguire fejelt kapu mellé.

Az első fél óra elteltével Kimmich beadása után Gosens érkezett középen de lemaradt a labdáról. Egy perccel később Havertz ugratta ki Wernert, akinek lövését Pickford védte.

Save! Pickford to the rescue for England to deny Werner... #EURO2020 pic.twitter.com/H9lPK8P285







A 41. percben Kane-el szabálytalankodott Goretzka, szabadrúgást kapott Anglia elég veszélyes helyről körülbelül 25 méterről. Trippier beadása után nagyot kellett mentenie Hummelsnek.



A ráadás utolsó percében Anglia egy ordító ziccert hagyott ki. Müller adta el a labdát Sterling tette le Kane-nak, Hummels óriásit mentett, így a szünetben Anglia-Németország 0-0

HALF-TIME



Kane denied by last-ditch tackle; Sterling effort saved

Werner first-half shot blocked by Pickford



What will happen in the second half?#EURO2020