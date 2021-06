Magyarország döntetlennel zárt a világbajnok ellen a részben hazai rendezésű Labdarúgó-Eb-n.



A magyar válogatott a mérkőzés elfő perceiben egyáltalán nem mutatta megilletődöttség jelét. A 4. percben Schäfer szerzett labdát, amiből Fiola Sallait indította, ám Varane fellökte őt. Egy perccel később Salla próbálkozott beadással, ám a francia védők kifejelték a labdát. Közben Kimpembe arcon könyökölte Botkát, így rövid ápolás következett. A 7. percben Nagy indította Fiolát ám Griezmann észnél volt.



Fotó: Sport365/Bakonyi Péter



A 9. percben Griezmann adta be szögletből, de Szalai Ádám kifejelte a játékszert, amivel Sallai indult volna, ha Pavard fel nem löki. A francia akciója sárgalapot ért.



A 10. perctől megélénkültek a franciák és jóval nagyobb nyomást gyakoroltak ránk, míg addig. Először Mbappé és Pogba beadásait kellett Willi Orbánnak kirúgnia, majd Gulácsinak kellett észnél lennie.

A 14. percben Benzema beadását követően Mbappé célozta meg a jobb alsót 19 méterről, de a magyar hálóőr hatalmas bravúrt bemutatva kivédte a lövést. A kipattanó Griezmannhoz érkezett, ám Gulácsi ismét a helyén volt. Erre megélénkült a magyar közönség is, hatalmas hangorkánt zúdítottak a pályára.



A 18. percben Digne küldte középre a labdát Mbappénak aki Szalai és Orbán közt a bal alsó mellé fejelte. Egy perccel később Nagy fejelte ki a franciák beadását, amiből Sallai indult volna, Kimpembe azonban feldöntötte őt.

A 23. percben Pogbát tüntette el szabálytalanul Schäfer, így a franciák jutottak szabadrúgáshoz, jó helyről 22 méterről.

Közben Szalai Ádám megsérült, így az ő ápolása és az ivószünet miatt rövid ideig állt a játék. Szalai nem jött rendbe, így a 26. percben Nikolics érkezett a helyére.

A frissen beálló magyart nagy erővel találta fejbe a labda a francia szabadrúgásból, de szerencsére tudta folytatni a játékot.

A 29. percben a magyarok mutattak be szép összjátékot, melynek végén Nikolics ugrott meg, ám nem érte be a labdát, amire Lloris még idejében vetődött rá.

A A 31. percben aztán a franciák jutottak ziccerhez Mbappé emelése után, de Griezmann 10 méterről a jobb alsó mellé lőtte. Nem keseredett el azonban az ellenfél a kihagyott helyzettől, a következő percekben Mbappé többször is villant, azonban egyik lövését sem tudta gólra váltani.

A 35. percben Benzema került veszélyes helyzetbe, de Botka még épp idejében szerelte. Nem sokkal később Pogba lőtt hatalmasat, ám a hálót csak kívülről találta el.

A magyar drukkerek az utolsó perceke sem vesztettek lendületükből, hatalmas hangzavarral bíztatták a nemzeti tizenegyet.

Az első játékrész utolsó perceiben szinte végig a franciáknál volt a játékszer. Ez alól a 43. perc jelentett kivételt, amikor Sallai lőhetett 16-ról a kapura. Ezt követően még egyszer sikerült eljutnia a magyaroknak a francia kapuig, ám nem jelentettek különösebb veszélyt arra.

Az első félidő végén az ápolások é 5 perces hosszabbítás következett. A 46. percben Sallai indításából Fiola tört kapura, és nem remegett meg a lába, a lehető leghiggadtabban vette be a kapu jobb alsó sarkát.

HALF-TIME





Did you see that coming? #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 19, 2021

A stadion szinte felrobban a hangorkántól.



Fotó: Sport365/Bakonyi Péter

A hátralevő percekben már egyik térfélen sem alakult ki jelentős helyzet, így 1-0-ás magyar vezetéssel vonulhattak szünetre a felek.



Fotó: Sport365/Bakonyi Péter

A második félidőt nagy lendülettel kezdték a franciák. A 49. percben Pogba adott be szépen, de Gulácsi résen volt. Ezt követően szögletből jöhettek ellenfeleink, de ebből sem lett gólhelyzet.



Az 52. percben Nagy szerzett labdát, majd szép csel után adta Nikolicsnak. Fiola szabadon volt, de a passz nem jutott el hozzá.



Egy perccel később Botka kapott sárgát, mivel odarúgott Mbappénak.



Az 54. perben Fiola próbálta eljuttatni a labdát Nikolicsnak, de a franciák beelőzték őt. A következő percekben a franciák adogattak, a magyar közönség pedig füttykoncerttel próbálta őket megállítani.



Az 58. percben Rabiot helyére Ousmane Dembélé állt be, aki egy perccel később már helyzetbe is került. Gulácsi rajta volt a lövésen, de a kapufa is mellénk állt ezúttal.



A magyar játékosok elszántsága nem csökkent, a franciák pedig ettől megremegtek néhányszor. A 64. percben például Griezmann hibázott el egy indítást. A túloldalon Nikolics próbálta helyzetbe hozni Fiolát, majd a 66. percben Sallai próbálkozott beadással.



Még ugyanebben a percben egyenlített a világbajnok. Mbappé beadását Willi Orban rúgta Griezmann elé, aki közelről lőtt a bal sarokba, ezzel 1-1-re módosítva az állást.

Antoine Griezmann has now scored 38 goals for France in 93 games#EURO2020 pic.twitter.com/jJo9qx6hFa — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 19, 2021

A rövid frissítés után Griezmann-nak lépett oda Szalai Attila, majd Mbappé lőtte mellé középről.

A 75. percben Kleinheisler szerzett labdát, amit Nego helyezett a meccsen nagyszerű játékot nyújtó Sallai elé. A kapura lövést könnyedén fogta Lloris. Ezt követően mindkét fél a csere mellett döntött. Nálunk Cseri jött Schäfer helyére, míg a franciáknál Tolisso váltotta Pogbát, Giroud pedig Benzemát.

Két minutummal később Sallai ismét megvillant. Szépen cselezte ki Pavardot, beadása azonban elkadt a francia hálóőrben.

A 82. percben Griezzmann beadását védte Gulácsi, majd Tolisso lövését is magabiztosan tolta ki a magyar kapus. Közben a nézők minden eddiginél jobban megélénkültek. Tánccal, tapssal és rigmusokkal próbálták bíztatni a mieinket.



Fotó: Sport365/Bakonyi Péter



A 84. perben a nagyot küzdő Kleinheisler helyére Lovrencsics jött be, aki egy perccel később Sallait próbálta indítani, de pontatlan volt.

A 86. percben Dembelé megsérült, így le kellett hozni. Lemar jött be helyette.

Két perccel a rendes játékidő vége előtt Szalai Attillát tüntették el szabálytalanul, így magyar szabadrúgás következett. A túloldalon Nego lökte emg Kimpembét, így ismét az ellenfélhez került a játékszer. Az utolsó pillanatokban ellenfelünk egy pillanatra sem akarta átadni a labdát, mi pedig utolsó erőinket mozgosítva küzdöttünk.

A négy perces hosszabbítást is a franciák uralták. Másféllel a vége előtt szabadrúgáshoz jutottak a franciák, de Griezmann beadását kiütötte Gulácsi. Az utolsó percre mindkét csapat elkészült az erejével, újabb gól pedig már nem született, így Magyarország pontot lopott a világbajnoktól.

A lelátón hatalmas népünnep kezdődött és még a francia drukkerek is vastapssal köszöntötték a magyar válogatottat.



Fotó: Sport365/Bakonyi Péter

Magyarország - Franciaország : 1-1



A mérkőzés legjobbjának nem valamelyik világbajnokot, hanem a magyar, Kleinheiler Lászlót választotta az UEFA.

Borítókép: MTI/Kovács Tamás