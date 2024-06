Stuttgartban közel sem volt annyira tömött a belvárosban berendezett szurkolói zóna, mint pénteken Kölnben, bár ezen nem is lehet csodálkozni. A nyitónapon ugyanis a házigazda németek szurkolói kerestek meccsnézési lehetőségeket, míg vasárnap a két stuttgarti óriáskivetítőn – helyszíni látogatásunkkor - a szlovén-dán mérkőzés képei várták a fanatikusokat. A drukkerek többsége természetesen jeggyel érkezett a városba, és a stadionban szurkolt a kedvenceknek, de azért a 30 ezer ember befogadására alkalmas Fan Zone-ban is szép számmal összegyűltek az emberek.

A dán és a szlovén szurkolókat nagyítóvak kellett keresni, a legtöbben nem viseltek futballmezt, avagy zömében az Eb-re kíváncsi, de ezúttal semleges drukkerek figyelték, ahogyan Christian Eriksen kilenc méterről vezetést szerez Dániának.

Eriksen amolyan nemzeti hős Dániában, hiszen a halál torkából sikerült visszaküzdenie magát az életbe, majd a futballpályára is. Emlékezetes, három évvel ezelőtt a dán-finn Európa-bajnoki mérkőzésen hirtelen összeesett szívmegállás miatt a pályán. Az azonnali orvosi beavatkozás megmentette az életét, és később vissza tudott térni a pályára. Nem is akárhogyan, mint most is láthattuk.

A dán öröm azonban csak a 77. percig tartott, amikor is Erik Janza 18 méterről leadott lövése megpattant egy védőn, ez megzavarta Kasper Schmeichel kapust, így egyenlített Szlovénia. Ekkor léptünk oda két szlovén drukkerhez, az esélyekről és a lelkiállapotukról faggatva őket.

"Szerintem tíz perc múlva rúgunk még egy gólt, és nyerni fogunk. De még ha marad is az állás, akkor sem leszek elégedetlen. De meglátjátok majd, a miénk lesz a torna meglepetéscsapata, eljutunk az elődöntőig" - mondta Luka, majd arra is rátért, hogy kitől vár kiemelkedő teljesítményt a válogatottból. "Oblak a világ legjobb kapusa. És ugye ott van a csodacsatárunk, Benjamin Sesko, még csak 21 éves, de nagyon sokat várok tőle már a mostani tornán is" - tette hozzá a szlovén drukker, akitől ezek után azt kérdeztük, kinek a pályafutását követheti a csatár.

Sesko ugyanis már túlvan a Liefering-Salzburg-Leipzig úton, amely kísértetiesen hasonlít Szoboszlai Dominik eddigi pályafutására. De sokan a Salzburg-Dortmund-Manchester City lépcsőfokokat megjárt Erling Haalandéhoz mérik a játékos tehetségét. "Biztosan lesznek nagyon komoly ajánlatai, de ha a kettő közül történetesen én választhatnék, akkor azt mondanám: menjen a Liverpoolba!"

A meccs közben igazságos döntetlennel ért véget, így rohantunk is a végig lelkesen szurkoló dánokhoz egy gyorsértékelésért.

"Nem voltunk elég jók, egyszerűen több gólt kellett volna rúgnunk. Sok lehetőségünk volt, de elpuskáztuk őket" - fogalmazott Lars, akit ezek után Eriksen góljáról kérdeztünk. "Nagyszerű, hogy ő szerezte, nagyon fontos tagja a csapatnak. Amikor összeesett három éve, sokk és elborzadás lett úrrá mindenkin. Otthon voltunk Dániában, minden megállt" - idézte fel Eriksen végül happy enddel végződött esetét a drukker.

A dánok optimisták, és nem véletlenül, hiszen 2021-ben egészen az elődöntőig meneteltek. "Remélem, most is bejutunk a négy közé, és amiben még nagyon bízok, hogy Angliának sikerül visszavágnunk a három évvel ezelőtt történtekért. Akkor ugyanis ők ütöttek el minket a finálétól, ezt azóta is nagyon sajnáljuk. De tudják, mi lesz most? 'Football is not coming home' - üvöltött egy nagyot a drukker, amivel kb. arra célzott, hogy az Eb-arany nem fog hazatérni a foci feltalálóihoz, avagy az angolokhoz. Lars átka ellenére Anglia győzelemmel kezdett, a késő esti mérkőzésen 1-0-ra legyőzte a magyaros selejtezőcsoportból kijutott Szerbiát.

A helyszín különlegessége, hogy a stuttgartiak próbálják összeboronálni a kultúrát és a futballszurkolást. Másra nem gondolhattunk, amikor megláttuk az egyik képernyőt elég komoly mértékben kitakaró szarvast és oroszlánt. És ha már ennyire belenyúltak a meccsbe a kabalaállatok, gyorsan utánajártunk, hogy pontosan mit is képviselnek – természetesen kiderült, hogy a szarvas és az oroszlán Baden-Württemberg tartomány jelképei.

Az aranyszarvas a Württemberg-házhoz és a régió természeti gazdagságához kapcsolódik, míg az arany oroszlán a Staufen- és Sváb-házak hatalmát, bátorságát és tekintélyét szimbolizálja. Ha megnézzük az Eb eddigi mérkőzéseit, az oroszlánban mi Németországot véljük felfedezni, hiszen tekintélyt parancsoló 5-1-es sikerrel kezdett Skócia ellen. Amivel semmi gond nem is lenne, csakhogy szerdán ez az oroszlán a magyarokba is bele készül marni. Reméljük, a mieinknek sikerül majd megszelídíteni ezt a fenevadat majd éppen ugyanitt, azaz Stuttgartban



(Fotók: Juha Pál)