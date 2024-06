Remekül kezdtek a hollandok, Jeremie Frimpong léphetett ki ziccerben, kicsit azonban kisodródott, Maignannak viszont így is bravúrt kellett bemutatnia. A negyedik percben Antoine Griezmann távoli löketét paskolta szögletre az előző mérkőzésen is remekül védő Verbruggen. Saliba és Depay akaszkodott össze az első tíz perc végén a tizenhatoson belül, Anthony Taylor sípja azonban néma maradt.

A 14. percben Griezmann kétszer is gólt szerezhetett volna, előbb Rabiot akarta a 100%-os helyzetet is tovább passzolni, az Atletico Madrid támadója viszont belebotlott a labdába, rögtön ezt követően pedig Kanté továbbított az Mbappé hiányában a csapatkapitányi feladatokat is ellátó Griezmannhoz, aki kevéssel tekert a kapufa mellé.

Hollandia sem akart lemaradni, a 16. perc végén Cody Gakpo kavargatott a szélen, takarásból leadott lövését még időben észlelte Mike Maignan és szögletre ütötte a játékszert. A 28. percben Marcus Thuram lépett ki a leshatáron és lőtt méterekkel fölé-mellé. Megint Griezmann előtt adódott lehetőség, a 43. percben 12 méterről fejelt Verbruggen ölébe. Az első játékrészben nem született gól, így 0-0-val vonulhattak pihenőre a csapatok.

A második félidő is tapogatózó játékot hozott, a 60. percben jött az első veszélyes francia lehetőség Marcus Thuram lőtt a tizenhatos előteréből a kapu mellé. Öt perccel később jóval közelebb járt a gólszerzéshez a csapatkapitány, Antoine Griezmann, aki az első negyvenöt percben két lehetőséget is elpuskázott, ezúttal Verbruggen járt túl az eszén. A 69. minutumban Xavi Simmons majdnem vezetéshez jutatta Hollandiát, előbb Depay helyzetét védte Maignan, de az ismétlésnél Dumfries lesen tartózkodott - aki a VAR szerint zavarta a francia kapust -, így érvénytelenítették a találatot.

Ezt követően főképp a mezőnyben zajlottak a hol kemény, hol kevésbé harcias párharcok, a gólszerzéshez talán a franciák voltak közelebb, de az utolsó húsz percben már nem igazán volt veszélyes ziccerük, viszont ennek ellenére is több mint kétszer annyi helyzetük volt, mint ellenfelüknek. Végül maradt a 0-0, amivel mindkét csapat veretlen maradt és mindkét együttes 4 ponttal áll a csoportban, de több lőtt gólja miatt Ronald Koeman gárdája vezeti a kvartettet.

A franciáknál Kylian Mbappé az orrcsonttörése miatt a cseresorból nézte végig a torna első gól nélküli találkozóját. A D csoport keddi zárófordulójában a hollandok az osztrákokkal, a franciák pedig a lengyelekkel csapnak össze.

(Borítókép: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images)