A cseh válogatott Patrik Schick duplájával 2-0-ra legyőzte Glasgow-ban a skót csapatot a részben budapesti rendezésű labdarúgó Európa-bajnokság D csoportjának hétfői összecsapásán.

Európa-bajnokság, csoportkör, 1. forduló, D csoport:

Csehország-Skócia 2-0 (1-0)

GOAL OF THE TOURNAMENT PRESENT TO YOU PATRIK SCHICK pic.twitter.com/cFeWvtPmYk