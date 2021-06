Cristiano Ronaldo, a portugálok ötszörös aranylabdás labdarúgója még a korábbiaknál is motiváltabban várja a részben budapesti rendezésű Európa-bajnokságot, amelynek csoportkörében együttese elsőként a társházigazda magyarokkal találkozik kedden, a Puskás Arénában.

A 36 éves klasszis a portugál szövetség 360 című magazinjának kiemelte: címvédőként kezdhetik a kontinensbajnokságot és ezúttal is az esélyesek közé tartoznak. Hozzátette: ennek ellenére nem látja értelmét az ígérgetésnek és jósolgatásnak, egyvalamit azonban biztosra tud mondani: minden mérkőzésükön a győzelem reményében lépnek pályára.



"Úgy vagyok ezzel az Európa-bajnoksággal, mint amikor először léphettem pályára. Ugyanolyan motiváltnak érzem magam, sőt, most talán még motiváltabb is vagyok, mint annak idején 2004-ben" - mondta.



A portugálok 17 évvel ezelőtt házigazdaként döntőbe jutottak, amelyben 1-0-ra alulmaradtak a görögökkel szemben. Négy évvel később a németektől kaptak ki 3-2-re a negyeddöntőben, majd 2012-ben elődöntősök voltak, 2016-ban pedig a legjobbak. Az együttesük meghatározó játékosa, Cristiano Ronaldo kilenc találattal az Eb-k történetének gólkirálya, holtversenyben a francia Michel Platinivel.



A portugálok a magyarok után jövő szombaton, Münchenben a németekkel csapnak össze, a csoportkört pedig - ismét a Puskás Arénában - a világbajnok franciák ellen zárják június 23-án. A támadó az ellenfelekkel kapcsolatban hangsúlyozta: kellő tisztelettel tekintenek riválisaikra, és nem számít könnyű mérkőzésre a csoportban.



A portugálok csütörtökön edzettek utoljára Lisszabonban, onnan Budapestre repülnek, ahol az Eb alatt a főhadiszállásuk lesz majd.

Borítókép: Gualter Fatia/Getty Images