Két rekorddal indult a Portugália-Csehország Eb-találkozó, hiszen Cristiano Ronaldo hatodik kontinenstornáján lépett pályára, míg Pepe 41 évesen és 113 naposan jutott játéklehetőséghez, ezzel az Európa-bajnokságok történetének legidősebb játékosa lett Király Gábort szorítva a második helyre.

A találkozó első félideje szakadó esőben és meglehetősen eseménytelenül telt. A 7. percben Cristiano Ronaldo fejese volt az első valamire való helyzet és a későbbiekben is a portugálok hetese volt a legveszélyesebb a cseh kapura, hiszen két alkalommal is védenie kellett vele szemben Staneknek. Előbb egy kiugrásnál érkezett jó ütemben a kapus, majd már a hosszabbítás perceiben fordulásból lőtt Ronaldo, de a Slavia Praha hálóőre ezúttal is hárított. Nagyjából ennyiben össze is foglalhattuk az első félidő fontosabb eseményeit.

A második játékrészben a játék képe hasonló volt, a csehek tökéletesen megszervezett védekezéssel operáltak és az ítéletidő nekik dolgozott. Hiába szorította be Portugália a kapuja elé riválisát, igazán nagy helyzete csak Ronaldo szabadrúgásánál volt a csapatnak, de azt is fogta Stanek.

A csehek pedig első kapura lövésükből rögtön gól szereztek. Lukas Provod közel 20 méterről csavart a kapufa segítségével a hálóba egy tökéletes lekészítés után. Ezzel a cseh játékos is bejelentkezett a torna legszebb gólja címére is.

A csehek előnye azonban csak nyolc percig tartott. Nuno Mendes fejelt be a kapu elé egy labdát, azt Stanek kiütötte, de balszerencséjére éppen Robin Hranac lábára, ahonnan az a saját kapujába pattant. Sok köze ehhez nem volt a luzitánoknak.

A hajrában Vitinha távoli lövését kellett védenie a cseh kapusnak, a másik oldalon pedig Soucek lövése kerülte el csak egy kicsivel a kapu bal alsó sarkát.

Aztán Ronaldo villant, fejese a kapufáról jött ki, Diogo Jota pedig közelről berúgta. A szépséghiba, hogy a csapatkapitány lesen volt, így maradt az 1-1.

De a 92. percben megszületetett a portugálok győztes gólja, igaz a védők segédletével sikerült a csereként beállt Francisco Conceicaonak harmadik válogatottságán első gólját megszereznie, amely ezúttal három pontot ért.

Portugália így győzelemmel kezdett, a cseheknek pedig kapaszkodniuk kell, hogy sikerülhessen a továbbjutás a csoportból látva a törökök játékát.

csoportkör, 1. forduló, F csoport:

Portugália-Csehország 2-1 (0-0)

Lipcse, v.: Guida (olasz)

gólszerzők: Hranac (69., öngól), Francisco Conceicao (92.), illetve Provod (62.)

sárga lap: Rafael Leao (39.), Francisco Conceiao (93.), illetve Schick (57.)

(Fotó: Getty Images)