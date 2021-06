A hollandok elleni Európa-bajnoki csoportmérkőzés után visszavonul a válogatottól az északmacedón csatár, Goran Pandev.

A 37 éves futballista vasárnap jelentette be, hogy a hétfői találkozó lesz számára az utolsó a nemzeti tizenegyben, amelynek szereplési és eredményességi rekordját is ő tartja. A hazájában legendának számító futballista eddig 121-szer szerepelt az északmacedónoknál és 38 gólt szerzett.



"Azt hiszem, ez a megfelelő pillanat a búcsúhoz" - mondta Pandev, aki korábban az Internazionaléval Bajnokok Ligáját, olasz bajnokságot és Olasz Kupát is nyert.



Észak-Macedónia története első nagy tornáján szerepel - a részben budapesti rendezésű Eb-n -, és előbb Ausztriától 3-1-re, majd Ukrajnától 2-1-re kikapott, így már a hollandok elleni meccstől függetlenül kiesett. Pandev az első mérkőzésen betalált.

Az északmacedónok tavaly novemberben éppen Pandev góljával győzték le Georgiát az Európa-bajnoki pótselejtező döntőjében.

