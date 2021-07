Furcsa közjáték „áldozata” lett Leonrado Bonucci az Olaszország-Spanyolország Eb-elődöntőt követően.



Ahogy arról korábban beszámoltunk, Olaszország jutott elsőként a kontinenstrona fináléjába, miután 1-1-es állást követően a büntetőpárbajban legyőzte Spanyolországot. Az Azzurók ezzel 9 év után léphetne pályára újra a bajnoki cím megszerzéséért. Ezek után érthető, hogy a Mancini-legénység amolyan olaszos tombolást rendezett a meccset eldöntő találat után, amiből a nézőket sem szerették volna kihagyni.

A játékosok közül többen a lelátókhoz vonultak, hogy osztozzanak honfitársaikkal az örömben, ekkor azonban kisebb kalamajka támadt.

That moment when a steward thought Leonardo Bonucci was a fan trying to enter the pitch #ITAESP #EURO2020 pic.twitter.com/nSfoLJsGVH