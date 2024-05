A nyolcadik nagy tornájára készülő 34 esztendős müncheni csatár a házigazda csapat sajtónyilvános keddi eseményén a blankenhaini edzőtáborban elmondta, hogy "nem pazarolja gondolatait ilyenre".

"Nem a távozás foglalkoztat, hanem az előttünk álló feladatokra figyelek" - fogalmazott a 128-szoros válogatott Müller, aki a nemzeti együttesben 45-ször volt eredményes. Már a 2018-as, majd a 2022-es világbajnokság után is felvetődött, hogy többet nem szerepel a Nationalelfben, de most is meghívót kapott.

"Nem arról van szó, hogy kibérelheted a helyed a válogatottban" - tette hozzá kiemelve, hogy a mindenkori szövetségi kapitány állítja össze a csapatot, ő pedig mindig is jól érezte magát a keretben.

Müllernek ez lesz a negyedik Eb-je, és volt már négy vb-je is, a 2014-es pedig aranyérmet hozott a németek számára. A Bayern München támadója vb-ken már tízszer volt eredményes, kontinenstornán viszont még nem talált be. Julian Nagelsmann szövetségi kapitánynál Müller elvileg nem tagja a kezdő 11-nek.

Az Eb-n a június 14-i nyitómérkőzésen Skócia lesz a németek ellenfele, aztán június 19-én a magyarokkal, június 23-án pedig a svájciakkal játszanak az A csoportban.