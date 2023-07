Lewandowski, Kiwior, Milik, Zielinski, Szczesny… Csak néhány jól csengő név a lengyel válogatott keretéből. Ám hiába a topligás futballisták, valami nem működik a válogatottnál.



A katari világbajnokságon csoportmásodikként a legjobb 16 közé jutó lengyeleket Czesław Michniewicz vezette. Habár az eredmény sikeresnek tekinthető, a trénert nem marasztalta a szövetség, ő azóta a szaúdiaknál vállalt munkát.



Utódja Fernando Santos lett, aki 2016-ban EB-győzelemig vezette a portugálokat, de azóta sem kontinenstornán, sem világbajnokságon nem jutottak a legjobb négybe. Santos is a katari búcsút követően hagyta el hazája nemzeti csapatát.



A lengyelek az EB-selejtezőn egy csehországi vereséggel rajtoltak, a legutóbbi tétmeccsükön pedig kétgólos előnyről kaptak ki a moldávoktól Kisinyovban.



A labdarúgó szövetség töretlenül bízik a trénerben, lengyel lapok viszont azt írják, hogy a játékosok vele sem találták meg a közös hangot. Hasonlóképpen Michniewiczhez, vagy a pótselejtezők előtt lelépő Paolo Sousához.



Egy twitteres újságíró nemrég arról számolt be, hogy a szaúdi Al-Shabab megállapodott a vezetőedzővel, akit vasárnap vagy hétfőn jelenthetnek be. A lengyel szövetség rögvest reagált: „A kapitány jelenleg szabadságon van. Egy hete Lengyelországban járt a Raków - Legia szuperkupa döntőn, és nem érkeztek jelzések tőle, hogy változtatna a szakmai tervein.”



A szövetség elnöke, Cezary Kulesza egyeztetett Santossal, aki üzent a szurkolóknak: „Érvényes szerződésem van a válogatottal, ebben az ügyben semmi sem változott. Számítok a támogatásotokra az Európa-bajnokságért folytatott küzdelemben.”

Nieprawdą są doniesienia medialne o tym, że Fernando Santos zamierza zrezygnować z prowadzenia naszej kadry.



Mam krótką wiadomość od trenera Santosa dla wszystkich kibiców reprezentacji Polski: „Mam ważny kontrakt z drużyną narodową i nic w tej sprawie się nie zmieniło. Liczę… — Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) July 23, 2023



A PZPN egyszer már megjárta, a szintén portugál Paolo Sousa hagyta faképnél menet közben a nemzeti együttest. Akárhogy is történjék, idő lesz, mire a csapat, a stáb és a szövetség visszanyeri a drukkerek bizalmát.



Borítókép: Rafal Oleksiewicz/Getty Images