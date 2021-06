A világbajnoki címvédő francia válogatott 1-0-ra legyőzte a társházigazda németeket a részben budapesti rendezésű labdarúgó Európa-bajnokság magyarokat is felvonultató F csoportjának keddi összecsapásán, a müncheni Allianz Arénában.

A mérkőzés kezdete előtt érdekes közjátéknak lehettek szemtanúi a nézők, egy ejtőernyős - vélhetően a stadion tetejéről - a játéktérre ereszkedett, ernyőjén az olajkitermelés ellen tiltakozó, valamint a "Greenpeace" felirattal. A biztonsági személyzet azonnal a pálya szélére vezette ki a tüntetőt, aki ott orvosi segítséget is kapott.



A meccs kezdési időpontját nem befolyásolta az incidens, az első negyedóra ismerkedő játéka után pedig a franciák pörgették meg valamelyest az iramot, és - szerencsés körülmények között - egy öngóllal megszerezték a vezetést.

A németeknek ezt követően rövid idő alatt kétszer is kedvező helyről volt lehetőségük szabadrúgásból veszélyeztetni, Kroos azonban előbb a sorfalat találta el, aztán kapu fölé lőtt. A félidő hajrájában fokozottabbnak tűnt a német nyomás, a franciák át is engedték a kezdeményezést, és egy-egy gyors ellentámadásból próbáltak gólhelyzetbe kerülni.



Fordulás után mindkét kapu előtt alakultak ki helyzetek, aztán a félidő feléhez közeledve Mbappé villant, remek egyéni megoldásából gól is született, ám a játékvezető les miatt érvénytelenítette a találatot. A németeknek láthatóan nehezükre esett a felállt francia védelem feltörése, miközben a másik oldalon ismét az eredmény megtartása, valamint - Mbappé gyorsaságára alapozva - a tempós ellentámadások vezetése alkotta a taktika lényegét. Az egyik ellenakció végén Benzema talált a kapuba, de videobírós ellenőrzés után, újfent les okán, ezt a gólt sem adták meg.



Végül a francia sikerhez ezek a meg nem adott találatok nem voltak szükségesek, mert bár a németek egészen a lefújásig próbálkoztak, gólt nem sikerült szerezniük.

Európa-bajnokság, csoportkör, 1. forduló, F csoport:



Franciaország-Németország 1-0 (1-0)

München, Allianz Aréna, 14 ezer néző, v.: Carlos del Cerro (spanyol)

gólszerző: Hummels (20., öngól)

sárga lap: Kimmich (7.)

Borítókép: Federico Gambarini/picture alliance via Getty Images