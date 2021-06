Didier Deschamps, a világbajnok francia válogatott szövetségi kapitánya szerint gyakorlatilag új torna kezdődik el a Svájc elleni nyolcaddöntővel a részben budapesti rendezésű labdarúgó Európa-bajnokságon.

A két csapat hétfői, bukaresti összecsapása előtt a szakvezető elsőként a csoportkört elevenítette fel, melynek során Benzemáék 1-0-ra legyőzték Németországot, majd döntetlent játszottak Budapesten a házigazda magyarokkal (1-1) és a címvédő portugálokkal (2-2) is.



"Nehéz menetelésen vagyunk túl, de öt pontunkkal megnyertük az F csoportot, és ez a lényeg" - vélekedett Deschamps.



"Megcsináltuk, szerda óta pedig a pihenésen és regenerálódáson van a hangsúly, mert most új torna kezdődik."



A kapitány számára komoly kihívás lehet a védelem összeállítása, mivel többen is sérültet jelentettek a közelmúltban. A balhátvéd Lucas Hernandezt szerdán térdsérülés miatt a szünetben le kellett cseréni a Puskás Arénában, majd az őt váltó Adrien Rabiot is kidőlt a kiújuló bokaproblémáival. Thomas Lemar és Marcus Thuram a csütörtöki edzésen vált harcképtelenné, utóbbit az orvosi stáb támogatta le a pályáról. Ousmane Dembélé még a magyarok ellen sérült meg, a Barcelona csatárára térdműtét vár, így számára véget ért az Eb. Deschamps-nak ugyanakkor bizakodásra adhat okot a hat év után a válogatottba visszatért Karim Benzema formája, a Real Madrid támadója kétszer is betalált a címvédő portugálok ellen.



Svájc 67 éve járt legutóbb Eb-negyeddöntőben, 1954-ben házigazdaként jutott be a nyolc közé. A csoportharmadikként a 16 közé kerülő gárda minden bizonnyal nem kap sok esélyt Bukarestben a megtizedelten is favoritnak számító franciáktól, amire Ricardo Rodriguez is felhívta a figyelmet.

"Itt már bármi megtörténhet, mi egészségesek vagyunk, és készen állunk. Stabilan kell védekeznünk, és elöl élni kell a néhány lehetőségünkkel. Tudjuk, hogy a franciáknál még a cserék is fantasztikus játékosok" - összegzett a Torino hátvédje, majd mosolyogva hozzátette: "Sokat gyakoroltuk a 11-eseket, és majdnem mindenki betalált".



A továbbjutó a pénteki negyeddöntőben majd a Horvátország-Spanyolország összecsapás győztesével találkozik Szentpéterváron.

Várható kezdőcsapatok:

Franciaország:

Lloris - Varane, Lenglet, Kimpembe - Pavard, Pogba, Kanté, Griezmann, Rabiot - Mbappé, Benzema

Svájc:

Sommer - Elvedi, Akanji, Rodriguez - Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber - Shaqiri - Embolo, Seferovic

