A címvédő Olaszország szövetségi kapitánya, Luciano Spalletti első nagy tornájára készül a nemzeti csapat élén, ráadásul nehéz csoportba, Spanyolország, Horvátország és Albánia mellé került tanítványaival. Talán emiatt, talán beállítottsága miatt, de igyekszik a keret koncentrációját a feladatra, avagy még inkább egymásra fókuszálni, aminek érdekében négy egyszerű házirendi szabályt hozott.



Ezek pedig a következőek: nincs PSP-használat – a kézi verziója a PlayStationnek -, nem engedélyezett a fülhallgatók alkalmazása, sem a mobiltelefonok nyomkodása a gyúrószobában, avagy a közös csapateseményeken, valamint éjfél után nincs semmilyen „játék”, ami itt elsősorban a kártyázást és a videójátékozást jelenti.



Ebből is jól látható, hogy aki egy picit is komoly sportolónak gondolja magát, az ezen szabályok egyikén sem húzza fel a szemöldökét. És ki tudja, talán az ilyen apróságokon múlhat a maximális csapategység kialakítása, amely a különbséget is jelentheti továbbjutás, avagy kiesés között.



Olaszország majd szombaton kezdi meg címvédési hadműveletét, méghozzá Albánia ellen, ami egyben a 2021-ben, a Wembley-ben megnyert Eb-arany óta az első fellépése is lesz a Squadra Azzurának nagy eseményen.



(Fotó: Facebook/Nazionale Italiana di Calcio)