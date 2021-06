Az előző Európa-bajnokságon elődöntős walesi labdarúgó-válogatott az önbizalomtól duzzadó dán csapattal találkozik a részben budapesti rendezésű kontinenstorna első nyolcaddöntőjében, szombaton, Amszterdamban.

A dánok - akik első meccsükön elvesztették egyik legjobbjukat, Christian Eriksent - a csoportkör utolsó fordulójában remek játékot mutatva, 4-1-es győzelmet arattak az oroszok felett, ezzel jutottak be a legjobb 16 közé.

Az együttes - amelynek teljesítménye mérkőzésről mérkőzésre javult - ugyanakkor először játszik majd idegenben, eddig ugyanis Koppenhágában szerepelt.

"Fantasztikus stadionban lépünk majd pályára, ahol normál körülmények között hihetetlen a hangulat. Nagyon várjuk az összecsapást" - nyilatkozta a találkozó előtt az Ajax stadionjáról Kasper Dolberg, aki 2016 és 2019 között az amszterdami klub játékosa volt. A támadó hozzátette, egyértelműen hiányozni fog nekik a dán közönség, de bízik abban, hogy az a kétezer szerencsés szurkoló, aki jegyet tudott váltani a hollandiai összecsapásra, ugyanolyan lelkesen fogja buzdítani őket, mint a koppenhágai közönség tette.

"Az otthonunktól távol sem változik a célunk és a játékstílusunk" - tette hozzá Dolberg.

A dánok az oroszok elleni győzelem előtt a finnektől 1-0-ra, a végső sikerre is esélyesnek tartott belgáktól 2-1-re kaptak ki, így mindössze három ponttal, de a csoport második helyén jutottak tovább.

Az előző kontinenstornán meglepetésre elődöntős walesi együttes játéka a várakozások szerint ezúttal is nagyban függ majd Gareth Bale és Aaron Ramsey teljesítményétől. Rob Page szövetségi kapitány azt mondta, a céljuk nem változott az öt évvel ezelőttihez képest: olyan messzire szeretnének eljutni a tornán, amilyen messzire csak tudnak.



"Nagy ambícióval várjuk a dánok elleni összecsapást, ugyanakkor nem vagyunk naivak és tudjuk, milyen nehéz dolgunk lesz. Láttuk a tornán lejátszott találkozóikat, elképesztő, amit csináltak, ugyanakkor azzal is tisztában vagyunk, ha jó napunk van, bárkinek meg tudjuk nehezíteni a dolgát" - fogalmazott a tréner az európai szövetség honlapján.



A szakértők kiemelték, hogy a két középpályás mellett a dánoknak nagyon oda kell figyelniük Connor Roberts hatalmas bedobásaira is, azok ugyanis komoly veszélyt jelenthetnek a kapu előtt.

A walesiek a csoportkörben a Svájc elleni 1-1-es döntetlen után 2-0-ra legyőzték a törököket, majd 1-0-ra alulmaradtak az olaszokkal szemben.

Az amszterdami mérkőzés 18 órakor kezdődik a német Daniel Siebert sípjelére. A találkozó győztesére a negyeddöntőben a vasárnapi, budapesti Hollandia-Csehország találkozó továbbjutója vár majd.

Várható kezdőcsapatok:



Wales:

Ward - Roberts, Mepham, Rodon, Davies - Morrell, Allen - Bale, Ramsey, James - Moore

Dánia:

Schmeichel - Mahle, Vestergaard, Kjaer, Christensen, Wass - Höjbjerg, Delaney - Poulsen, Damsgaard, Braithwaite



