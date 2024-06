A 36 éves edző a mérkőzés helyszínén, Stuttgartban tartott keddi sajtótájékoztatón elmondta, teljes mértékben felkészültek abból, hogy a magyar együttes labdával és labda nélkül milyen játékra képes, ennek megfelelően megnézték a Marco Rossi szövetségi kapitány által irányított csapat Svájc elleni első Eb-meccsét is.

"Két teljesen különböző félidőt játszottak a magyarok, mert miután az első félidőben nem tudták megnehezíteni a svájciak dolgát, úgy a második félidőben robosztus futballt mutattak be. Jól felkészültünk, a célunk pedig legfőképpen a győzelem, nem pedig az, hogy mennyi gólt szerzünk" - nyilatkozta Nagelsmann, aki szerint minden játékosa számára hosszú volt az idei szezon, ennek nyomait mindannyian érzik, de mint mondta, ezzel a magyarok is így vannak.

"A sikerünknek több kulcsa is lehet. A magyarok a beadásoknál és fejjel nagyon jók, a szabadrúgásokkal pedig mindig veszélyes helyzeteket tudnak teremteni függetlenül attól, hogy melyik csatáruk van éppen a pályán. Ezért nem szabad sokat szabálytalankodnunk a tizenhatosunk környékén. A gyengeségeikbe nem akarok részletesen belemenni, de ezek között vannak olyanok, amelyek nekünk lehetőséget adnak a győzelemre" - fogalmazott a németek szövetségi kapitánya.

Hozzátette, arra is felkészültek, hogy mit kell tenniük, ha ők kapják az első gólt, arról pedig, hogy tőlük milyen játékot várhatnak a szurkolók, azt mondta: "mindig az ellenfél játéka határozza meg, nekünk mit kell tennünk, vagy mit tudunk tenni a pályán".

"A skótok nagyjából azonos erőt képviselnek, mint a magyarok, ugyanakkor a szerdai ellenfelünkön nagyobb lesz a nyomás, eredménykényszerben lesznek. Ezért arra számítok, hogy ellenünk támadóbb felfogásban lépnek majd pályára, mint a svájciak ellen tették" - mondta Nagelsmann, aki az Eb után visszavonuló Toni Kroosról is beszélt: szerinte még mindig a világ legjobb három játékosa között van, a gól-, és kulcspasszok szempontjából.

"Nagyszerűen játszott a skótok ellen és reméljük, hogy szerdán is a segítségünkre lesz. Természetesen a magyarok is tisztában vannak a képességeivel, és biztos vagyok abban, hogy készülnek is rá külön, de ő van annyira rutinos, hogy megoldja ezt a feladatot" - jelentette ki a szakvezető.

A szövetségi kapitány elmondta, minden játékosa egészséges és csúcsformában van, mindenki bevethető lesz a szerda esti találkozón.

A skótok ellen a védelemben kezdőként lehetőséget kapó Maximilian Mittelstädt az MTI kérdésére válaszolva elmondta, látta a magyarok legutóbbi három németek elleni meccsét, de azoknak szerinte egyáltalán nincs jelentősége a szerdai összecsapás szempontjából.

"Azok teljesen más mérkőzések voltak, de számunkra más lesz ez a találkozó a skótok ellenihez képest is. Ha hibázunk, akkor bajba kerülhetünk, ugyanakkor jó helyzetbe kerülhetünk, ha a magyaroknak is annyi nehézséget tudunk majd okozni, mint a skótoknak. Az ellenfél védelme is remekül teljesít, de tudjuk, mire számíthatunk a magyaroktól, hiszen az utóbbi időszakban jó eredményeket értek el jó csapatok ellen is. Csak magunkra kell koncentrálnunk, hogy olyan teljesítményt tudjunk nyújtani, mint múlt pénteken a skótok ellen" - nyilatkozta a VfB Stuttgart védője.

A csaknem 55 ezer néző befogadására alkalmas stuttgarti MHP Arénában az Európa-liga 2020-as döntőjének játékvezetője, a holland Danny Makkelie sípjelére szerdán 18 órakor kezdődik a magyar-német összecsapás.

(Fotó: facebook/DFB Team)