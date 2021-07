Vállalt volna lövést az olaszok elleni tizenegyespárbajban Jack Grealish, az angol labdarúgó-válogatott középpályása az elveszített vasárnapi Európa-bajnoki döntőben.

"Mondtam, hogy vállalok egyet. A főnök rengeteg jó döntést hozott a tornán" - mondta az Aston Villa 25 éves középpályása, aki ezzel a Manchester United legendájának, Roy Keane-nek a nyilatkozatára válaszolt.

Yep, thought so. Southgate goes to Sancho, then when deciding who will take the 5th he’s choosing between Grealish and Saka. And picks Saka. pic.twitter.com/W2Z9Xglo6p