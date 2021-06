Magyar vezetéssel zárult a franciák elleni Eb-találkozó első félideje.



A magyar válogatott a mérkőzés elfő perceiben egyáltalán nem mutatta megilletődöttség jelét. A 4. percben Schäfer szerzett labdát, amiből Fiola Sallait indította, ám Varane fellökte őt. Egy perccel később Salla próbálkozott beadással, ám a francia védők kifejelték a labdát. Közben Kimpembe arcon könyökölte Botkát, így rövid ápolás következett. A 7. percben Nagy indította Fiolát ám Griezmann észnél volt.



Fotó: Sport365/Bakonyi Péter



A 9. percben Griezmann adta be szögletből, de Szalai Ádám kifejelte a játékszert, amivel Sallai indult volna, ha Pavard fel nem löki. A francia akciója sárgalapot ért.



A 10. perctől megélénkültek a franciák és jóval nagyobb nyomást gyakoroltak ránk, míg addig. Először Mbappé és Pogba beadásait kellett Willi Orbánnak kirúgnia, majd Gulácsinak kellett észnél lennie.

A 14. percben Benzema beadását követően Mbappé célozta meg a jobb alsót 19 méterről, de a magyar hálóőr hatalmas bravúrt bemutatva kivédte a lövést. A kipattanó Griezmannhoz érkezett, ám Gulácsi ismét a helyén volt. Erre megélénkült a magyar közönség is, hatalmas hangorkánt zúdítottak a pályára.



A 18. percben Digne küldte középre a labdát Mbappénak aki Szalai és Orbán közt a bal alsó mellé fejelte. Egy perccel később Nagy fejelte ki a franciák beadását, amiből Sallai indult volna, Kimpembe azonban feldöntötte őt.

A 23. percben Pogbát tüntette el szabálytalanul Schäfer, így a franciák jutottak szabadrúgáshoz, jó helyről 22 méterről.

Közben Szalai Ádám megsérült, így az ő ápolása és az ivószünet miatt rövid ideig állt a játék. Szalai nem jött rendbe, így a 26. percben Nikolics érkezett a helyére.

A frissen beálló magyart nagy erővel találta fejbe a labda a francia szabadrúgásból, de szerencsére tudta folytatni a játékot.

A 29. percben a magyarok mutattak be szép összjátékot, melynek végén Nikolics ugrott meg, ám nem érte be a labdát, amire Lloris még idejében vetődött rá.

A A 31. percben aztán a franciák jutottak ziccerhez Mbappé emelése után, de Griezmann 10 méterről a jobb alsó mellé lőtte. Nem keseredett el azonban az ellenfél a kihagyott helyzettől, a következő percekben Mbappé többször is villant, azonban egyik lövését sem tudta gólra váltani.

A 35. percben Benzema került veszélyes helyzetbe, de Botka még épp idejében szerelte. Nem sokkal később Pogba lőtt hatalmasat, ám a hálót csak kívülről találta el.

A magyar drukkerek az utolsó perceke sem vesztettek lendületükből, hatalmas hangzavarral bíztatták a nemzeti tizenegyet.

Az első játékrész utolsó perceiben szinte végig a franciáknál volt a játékszer. Ez alól a 43. perc jelentett kivételt, amikor Sallai lőhetett 16-ról a kapura. Ezt követően még egyszer sikerült eljutnia a magyaroknak a francia kapuig, ám nem jelentettek különösebb veszélyt arra.

Az első félidő végén az ápolások é 5 perces hosszabbítás következett. A 46. percben Sallai indításából Fiola tört kapura, és nem remegett meg a lába, a lehető leghiggadtabban vette be a kapu jobb alsó sarkát.

HALF-TIME





Did you see that coming? #EURO2020

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 19, 2021