Az odahaza csak La Roja, avagy vérmesebb napokon La Roja Furia becenévvel illetett spanyol válogatott magabiztos diadallal, és egy Eb-történelmi pillanattal is észrevétette magát a németországi Eb kezdéseként, ugyanakkor egy történelmi, 136 meccses sorozata véget ért.

Lamine Yamal minden idők legfiatalabb Eb-szereplőjévé vált pályára lépésével, ráadásul egy gólpasszt is kiosztott, tovább növelve amúgy sem elhanyagolható mértékű ázsióját.

Amely talán azért is ilyen magas, mert az elmúlt lassan két évtizedben olyan elődjei voltak, akik miatt minden spanyol labdarúgó magas polcra tud kerülni, különösen ha olyan tehetséges, mint a Barca ifjonca. Ez az elismertség pedig annak is köszönhető, mert a mindenkori spanyol válogatott dominálni tudta riválisait, első körben a labdabirtoklásával.

Most, bár az eredmény nem ezt sejteti, de éppen ezen a téren maradtak alul De la Fuente tanítványai, ami Dermot Corrigan újságíró szerint utoljára 136 mérkőzéssel ezelőtt fordult elő a spanyol nemzeti csapattal, amikor a 2008-as Eb-fináléban a németeknél volt többet a labda.

Spain’s run of 136 competitive games with more possession than their rival, going back 16 years to Euro 2008 final, is over. Croatia with 53% of the ball today - and Spain with the 3-0 win.