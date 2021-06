Megnyitotta kapuit a részben budapesti rendezésű labdarúgó Európa-bajnokság egyik hivatalos szurkolói zónája a Városligeti Műjégpályán, ahol 31 napon át várják a sportág kedvelőit és a kikapcsolódni vágyókat.

Az ingyenes szurkolói zóna minden nap 11 órakor nyit, meccsnapokon az utolsó mérkőzést követően egy órával, míg szünnapokon 22 órakor zár. A helyszínen a közös meccsnézés izgalmát négy óriás kivetítő biztosítja - egyenként 60 négyzetméteresek -, a további szórakoztatásról pedig a nagyszínpad fellépői gondoskodnak. Ezek mellett kortól és nemtől függetlenül számos ingyenes program várja az érdeklődőket. A tízezer négyzetméteres műfüves, futballpályára emlékeztető, de mégis hamisítatlan piknikterületen többek között lesz e-sport sarok, teqball, ügyességi akadálypálya és fotósarok is, természetesen az elmaradhatatlan étel- és italszolgáltatáson túl.



Csisztu Zsuzsa, a budapesti szurkolói zóna szóvivője a pénteki, hivatalos kapunyitó eseményen kiemelte: a drukkerek természetes igénye, hogy találkozzanak egymással és közösen, együtt éljék át a futballmeccsek nyújtotta élményeket.

"A városligeti zóna nem más, mint a Puskás Aréna kinyújtóztatása, ahol biztonságos környezetben mindenki igazi futball életérzéssel gazdagodik, akár családok is. Együtt ünnepeljük a magyar válogatott mérkőzéseit, a hazai Eb-rendezést, de talán még azt is, hogy a járványhelyzetben túlvagyunk egy fárasztó, zsibbasztó időszakon" - mondta.







Az aktuális egészségügyi előírások, illetve az operatív törzs által meghatározott legszigorúbb óvintézkedések szerint kialakított helyszín - amelyet tíz nap alatt építettek fel - a budapesti meccseknek otthont adó Puskás Arénától alig másfél kilométernyire, impozáns környezetben található. A járványbiztos szurkolást segíti elő, hogy a tágas, szabadtéri helyszínre védettségi igazolvánnyal lehet majd belépni, valamint 72 óránál nem régebbi negatív PCR-teszttel, illetve olyan hivatalos igazolással, hogy az illető hat hónapon belül átesett a fertőzésen. Plusz biztonsági lépcsőként a bejáratnál még hőkapukat is elhelyeztek.

A szurkolói falu operatív vezetője, Major Balázs az MTI-nek elárulta: a városligeti helyszín kapacitása 11 ezer fő, és a kapuknál olyan technika áll rendelkezésükre, amely segítségével teltház esetén be tudják csukni a kapukat. Hangsúlyozta: váltásban mintegy 600 fő dolgozik majd a szurkolók zavartalan szórakoztatásának érdekében. Egy időben a létszám fele lesz ügyeletben, kiemelt napokon - amikor a magyarok pályára lépnek - viszont a háromnegyede.

Sipos Jenő, a Magyar Labdarúgó Szövetség szóvivője emlékeztetett: öt évvel ezelőtt a magyar Eb-szereplés euforikus hangulatot váltott ki nemcsak a franciaországi helyszíneken, hanem Budapesten is.

"Akik különböző okokból nem jutnak ki a Puskás Arénába, vagy a többi Eb-meccs helyszínére, azok a remek hangulatban nézhetnek mérkőzéseket a Városligetben, és egészen biztos, hogy a stadionokban szurkolókhoz hasonlóan maradandó élményekkel gazdagodnak" - közölte.

Az esemény ideje alatt a szervezők a szurkolói zónával kapcsolatos legfrissebb információkat, tartalmakat, valamint a részletes programbontást a Puskás Aréna Facebook-oldalán teszik közzé.

Borítókép: MTI/ Balogh Zoltán