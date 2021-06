Kylian Mbappé számára nem úgy alakult a kontinenstorna, ahogy azt eltervezte. A vesztes büntetőpárbajt követően elkeseredetten nyilatkozó franciát a brazilok legendája, Pelé is vigasztalni próbálja.



A még csak 22 éves Mbappé az utóbbi években meghatározó alakja lett a labdarúgásnak, sokan pedig úgy gondolják, a továbbiakban ő lehet az, aki majd többször is elhódíthatja az Aranylabdát. A francia számára ugyanakkor a 2021-re halasztott Európa-bajnokság nem sikerült túl jól. A játékos hiába küzdött, nem sikerült gólt szereznie a nemzeti együttesének, az elkeseredettségét pedig tovább tetézheti, hogy a franciák azután búcsúztak a legjobb 16 között a kontinenstornától, miután ő tizenegyest hibázott a svájciak elleni büntetőpárbajban.



Mbappé lövését Yann Sonner könnyűszerrel védte, ezzel a francia élete eddigi legnagyobb kudarcát könyvelhette el.



A mérkőzést követően közösségi oldalán arról írt, hogy mérhetetlenül szomorú és sajnálja, hogy kudarcot vallott. Egyúttal megköszönte a szurkolók támogatását és sok sikert kívánt a svájciaknak a továbbiakhoz.



A francia válogatott szövetségi kapitánya úgy nyilatkozott, nem haragszik játékosára és nem tudja őt hibáztatni.



Nemcsak ő biztosította Mbappét a támogatásáról, a brazilok legendája, Pelé is üzent neki. Az egykori játékos közösségi oldalán küldte el jókívánságait.

Posztjában azt írta: Fel a fejjel Kylian! A holnapi nap egy új utazás első napja lesz.

Keep your head up, Kylian! Tomorrow is the first day of a new journey, @KMbappe.