Mint arról a Sport365 is beszámolt, kedd este Portugália küzdelmes mérkőzésen Francisco Conceiao hajrában lőtt góljával 2-1-re legyőzte Csehországot a labdarúgó Európa-bajnokság első fordulójának zárómérkőzésén.

Cristiano Ronaldo abszolút rekorderré vált az Eb-k történetében azzal, hogy kezdőként végigjátszotta a találkozót. A 39 éves legenda az egyetlen olyan játékos, aki hat Eb-n szerepelt, emellett ő lépett pályára a legtöbb kontinensbajnoki mérkőzésen (26) és ő a kontinenstornák legeredményesebb játékosa is 14 góllal.

A portugál kapitánynak akadt néhány kimondottan látványos, ügyes megoldása: az első félidőben kis híján sarokkal adott gólpasszt, ám csapattársa nem tudta kihasználni a helyzetet. Noha összességében pozitív teljesítményt nyújtott Ronaldo, egy a beállított rekordját övező fontos statisztika alighanem kísérteni fogja őt. A második felvonásban szabadrúgásból veszélyeztetett a luzitánok kapitánya, ám a csehek kapusa, Jindrich Stanek könnyedén hárította a próbálkozást.

Cristiano Ronaldo Says “Bismillah” before the free kick



May Allah guide him pic.twitter.com/lsDhfnHCq8