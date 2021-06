A svájci küldöttség boldogan, a francia szövetségi kapitány játékosaival együtt ugyanakkor letörten nyilatkozott azután, hogy előbbi együttes 3-3-as játékidő után büntetőkkel 5-4-gyel búcsúztatta a világbajnoki címvédőt a részben budapesti rendezésű labdarúgó Európa-bajnokság hétfői, bukaresti nyolcaddöntőjében.

"Egyetlen átlagos csapat sem áll fel kétgólos hátrányból a vb-címvédő ellen. Fantasztikus munkát végeztünk, az akarat diadala volt ez. Volt elég energiánk, talán több is, mint a franciáknak. A csapatban benne van, hogy még tovább jusson" - mondta a lefújás után Vladimir Petkovic, a svájciak szövetségi kapitánya.



Az alpesi ország csapata az 1954-es, hazai világbajnokság óta első alkalommal jutott tovább az egyenes kieséses szakaszban nagy világversenyen: az 1962-es, 1966-os és a 2010-es vb-n a csoportkör, az 1994-es, a 2006-os, valamint a legutóbbi két világbajnokságon a nyolcaddöntő jelentette számára a végállomást, míg az Eb-ken 1996-ban, 2004-ben és 2008-ban a csoportkörben, 2016-ban a 16 között búcsúzott.



"Az olaszok elleni csoportkörös vereség után sokan sok mindent mondtak rólunk. Arrogánsnak neveztek bennünket, de én mindig is kitartottam amellett, hogy ez a válogatott sokkal többet érdemel, mint hogy így beszéljenek róla. Most történelmet írtunk" - mondta a csapatkapitány Granit Xhaka.



Hozzátette, nagyon boldogok, hogy büszkévé tudták tenni a svájci embereket azzal, hogy olyat értek el, ami lehetetlennek tűnt.



"Tökéletes első félidőt játszottunk, majd kihagytunk egy büntetőt és kaptunk három gólt. Nagy pofon volt ez, de innen is a magunk javára tudtuk fordítani a találkozót egy olyan ellenféllel szemben, mint Franciaország. Hihetetlen" - fogalmazott Xhaka.



A mérkőzés egyik hőse, a kapus Yann Sommer azt nyilatkozta, ami bennük volt, azt ott hagyták a bukaresti gyepen.



"Hihetetlenül büszke vagyok a csapatra és arra, ahogy teljesített ezen az estén" - mondta a Borussia Mönchengladbach kapusa, aki számos nagy védése mellett a tizenegyespárbajban

hárította Kylian Mbappé lövését.



A franciákat irányító Didier Deschamps azt emelte ki, hiába tették meg, amit 0-1 után kellett, 3-1-es vezetésüket követően "gyengeséget mutattak", ez pedig a továbbjutásukba került.



"Az elmúlt években ez nem volt jellemző ránk. Tizenegyesekkel veszíteni pedig mindig kegyetlen érzés, Kylian elképesztően szomorú" - utalt az utolsó büntetőt kihagyó csatárra Deschamps.



A csapatkapitány Hugo Lloris - aki a rendes játékidőben hárította Rodriguez tizenegyesét, a szétlövésben azonban nem tudott védeni - kijelentette: nem keresnek kifogásokat, és bánhatják, hogy eltékozolták 3-1-es előnyüket.



"Sajnálom azt a büntetőt" - írta követően közösségi oldalán Mbappé.

"Segíteni akartam a csapatomon, de kudarcot vallottam. Nehezen fogok tudni aludni ezután, de a sportban mindig vannak hullámvölgyek is. A legfontosabb, hogy ezután még erősebben térjünk vissza. Gratulálok a svájciaknak."



A svájciak pénteken Spanyolországgal találkoznak a szentpétervári negyeddöntőben.

Borítókép: twitter.com/kylianmbappé