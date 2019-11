A magyar labdarúgó-válogatott tulajdonképpen döntőt játszik kedden Wales vendégeként az Európa-bajnoki selejtezősorozatban, ugyanis amelyik csapat nyer, az - a csoportelső horvátok mögött másodikként - kijut a jövő évi kontinensviadalra.

Az előjelek nem a legjobbak Marco Rossi szövetségi kapitány számára, mivel felforgatott védelemmel kellene kivívnia a győzelmet. Az olasz szakember a hátsó alakzatból három kulcsjátékosára sem számíthat: Korhut Mihály eltiltás, Willi Orbán és Kádár Tamás pedig sérülés miatt nem léphet pályára Cardiffban. Ezzel szemben a szigetországiak legnagyobb sztárja, Gareth Bale éppen felépült a sorsdöntő összecsapásra, egy hónapos kihagyás után szombaton, az Azerbajdzsán vendégeként aratott kétgólos siker alkalmával tért vissza, de a Real Madrid szélsőjén kívül bevethető lesz a Juventusban futballozó Aaron Ramsey, valamint a Manchester Unitedet erősítő Daniel James is.



A csoport másik találkozójának csak akkor lesz jelentősége, ha a walesi-magyar rangadó döntetlennel zárul. Ebben az esetben Szlovákia nevető harmadikként megszerezheti az Eb-részvételt jelentő második helyet az ötösben, amennyiben hazai pályán - a papírformának megfelelően - felülmúlja a sereghajtó azeri csapatot. Ha viszont Nagyszombaton meglepetésre az azeriek legalább pontot szereznek, akkor a magyarok számára a cardiffi pontosztozkodás is azt jelentené, hogy megtartják második pozíciójukat.



A magyar csapat 34 éve nem jutott ki nagy tornára egyenes ágon: az 1985-ben sikerrel zárult világbajnoki selejtezőket követően csak az előző Eb-re vívta ki a részvételt, négy éve azonban pótselejtezőn biztosította helyét a kontinensviadalra.



Amennyiben Walesben nem jár sikerrel a nemzeti együttes, akkor jövő márciusban "pótvizsgára" ezúttal is lesz lehetősége a tavaly őszi Nemzetek Ligája-szereplése alapján. A magyaroknak ez esetben két mérkőzést kellene nyerniük, az elsőt mindenképpen idegenben, az ellenfelekre pedig a pénteki, nyoni sorsoláson derül fény.



Azért nem mindegy, hogy egyenes ágon, vagy pótselejtezőn jut ki a magyar válogatott, mert ha kedden kiharcolja részvételét, akkor akár mindhárom csoportmeccsét a pénteken felavatott Puskás Arénában játszhatná. Hogy a csoportkörben a németek, vagy a magyarok élvezhetik mindvégig a hazai pálya előnyét, az jövő hét szombaton, a bukaresti sorsoláson dőlne el. Viszont ha pótselejtezőre kényszerül a nemzeti együttes, akkor siker esetén is "csak" kétszer lépne pályára Budapesten, a harmadik meccsét pedig mindenképpen Münchenben vívná a Nationalelf ellen.



Eb-selejtezők, E csoport, 10. (utolsó) játéknap:

Wales-MAGYARORSZÁG, Cardiff 20.45

Szlovákia-Azerbajdzsán, Nagyszombat 20.45



A csoport állása:

1. Horvátország 8 5 2 1 17- 7 17 pont - Eb-résztvevő

2. Magyarország 7 4 - 3 8- 9 12

3. Wales 7 3 2 2 8- 6 11

4. Szlovákia 7 3 1 3 11-11 10

5. Azerbajdzsán 7 - 1 6 5-16 1



Korábbi eredmények:

1. játéknap (március 21.):

Szlovákia-MAGYARORSZÁG 2-0 (1-0)

Horvátország-Azerbajdzsán 2-1 (1-1)

2. játéknap (március 24.):

MAGYARORSZÁG-Horvátország 2-1 (1-1)

Wales-Szlovákia 1-0 (1-0)

3. játéknap (június 8.):

Azerbajdzsán-MAGYARORSZÁG 1-3 (0-1)

Horvátország-Wales 2-1 (1-0)

4. játéknap (június 11.):

MAGYARORSZÁG-Wales 1-0 (0-0)

Azerbajdzsán-Szlovákia 1-5 (1-3)

5. játéknap (szeptember 6.):

Wales-Azerbajdzsán 2-1 (1-0)

Szlovákia-Horvátország 0-4 (0-1)

6. játéknap (szeptember 9.):

MAGYARORSZÁG-Szlovákia 1-2 (0-1)

Azerbajdzsán-Horvátország 1-1 (0-1)

7. játéknap (október 10.):

Szlovákia-Wales 1-1 (0-1)

Horvátország-Magyarország 3-0 (3-0)

8. játéknap (október 13.):

Wales-Horvátország 1-1 (1-1)

9. játéknap (november 16.):

Azerbajdzsán-Wales 0-2 (0-2)

Horvátország-Szlovákia 3-1 (0-1)

Borítókép: Robert Szaniszló/NurPhoto via Getty Images