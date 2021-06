A 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság nyitómérkőzésén a római Stadio Olimpicoban az olasz válogatott és a török nemzeti tizeneggyel találkozott. A találkozón a koronavírus-járvány miatti korlátozások miatt 16000 szurkoló lehetett jelen.

A mérkőzést az olasz csapat kezdte jobban, Florenzi mentett meg egy labdát az ellenfél büntetőterületén, amelyből Berardi került helyzetbe, lövése az oldalhálót találta el.



A 12. percben Yilmaz indult meg a jobb oldalon, azonban beadására nem érkezett senki középen.



Mezőnyjáték folyt az első negyedóra végén, sem Donnarummának, sem Cakirnak nem volt védenivalója.



A 18. percben volt az első komolyabb helyzet. Immobile tette le Insignének, akinek lövése elkerülte a kaput.



Egy perccel később Bonucci lőtt jócskán kapu mellé.



A 21. percben Immobile lőtt, akinek próbálkozását Süyüncü blokkolta.



A félidő felénél jegyezhettük fel az első szögletet. Berardi beadását Chiellini feljelte kapura, Cakir óriási bravúrral védett.





Fél óra után Insigne beadását mentette Celik. Az olasz csapat továbbra is fölényben játszott, de nem tudott gólt szerezni.



Egy perccel később Berardi beadását Immobile fejelte a kapu mellé.



A 36. percben megint Insigne lőtt kapura, Cakir könnyedén védte a próbálkozást.



Az olaszok többet birtokolták a labdát, többször is megdolgoztatták Cakir kapust, de nem tudták megszerezni a vezetést az első 40. percben.



Három perccel később újabb helyzetet hagytak ki az olaszok. Berardi lövését fogta Cakir.



Egy perccel később a túloldalon Burak Yilmaz esett el Chiellini mellett Makkelie nem fújt büntetőt.



Az első félidőben az olaszok mezőnyfölényben játszottak, több helyzetük volt, de gól nem született, az első félidőben Törökország-Olaszország 0-0

