A belga válogatott Yuri Tielemans és Kevin De Bruyne góljaival 2-0-ra legyőzte Romániát a szombati játéknap utolsó mérkőzésén, és hiába kezdett ezúttal jobban Romelu Lukaku, hiszen az ő passzát váltotta gólra az Aston Villa középpályása, a (szabályos) gól ismét nem jött össze a Chelsea támadójának.

Már a Szlovákia ellen 1-0-ra elveszített meccs után is Romelu Lukakutól volt hangos az összes közösségi oldal, a belga támadó két ordító ziccert is elrontott, majd két gólját is elvette a VAR. Az elsőt lesállás, a másodikat pedig a „gólpasszt” adó Openda kezezése miatt.

A szombat esti találkozón - ahogy azt fentebb is említettük – Lukaku már 73 másodperc után asszisztot jegyzett, a kapu előtti vesszőfutása viszont tovább folytatódott.

A 2023/24-es szezont az AS Románál töltő csatár öt lövéssel zárta a románok elleni mérkőzést, szabályos gólt azonban ezen a mérkőzésen sem tudott szerezni.

A 63. percben Kevin De Bruyne ugratta ki Lukakut a leshatáron, a belgák tízese higgadtan passzolt a kapufa mellé, a VAR viszont ismét kitolt vele. A felvételeken jól látható volt, hogy millimétereken múlott a szituáció.

A folytatásban Nita kapus még kétszer bravúrral védett a csatár helyzeteinél, aki így ismét gól nélkül maradt.

Lukakutól már a harmadik gólt vette el a VAR (jogosan) a németországi Eb-n, így kijelentető, ha a szerencse csak egy kicsit a támadó oldalán állt volna, már vezethetné a torna góllövő listáját.

