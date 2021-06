A labdarúgó Európa-bajnokság A csoportjának második fordulójában a társházigazda olasz válogatott a svájci együttes ellen lépett pályára. Az első fordulóban az olasz válogatott 3-0-ra győzött Törökország ellen, míg Svájc döntetlent játszott a walesi válogatottal. A játéknap előző mérkőzésein az oroszok egy góllal győztek Finnország ellen, míg Wales 2-0-ra legyőzte Törökországot a csoport másik mérkőzésén.

A találkozót az orosz Sergei Karasev vezette, akit a magyar közönség jól ismerhet, hiszen ő vezette a 2016-os Izland-Magyarország Európa-bajnoki csoportmérkőzést.



A találkozót Roberto Mancini csapata kezdte jobban, az első nagy helyzetre 10 percet kellett várni, Spinazzola beadása után Immobile fejelt kapu fölé.

AZ első negyed óra után az olaszok mezőnyfölényben játszottak, negyedóra elteltével Insigne lőtte ki a stadionból a labdát.



Két perccel később egy szögletet követően Chiellini szerzett gólt, de Karasev kezezés miatt érvénytelenítette.



A félidő felénél Chiellinit le is kellett cserélni sérülés miatt. Helyére Acerbi állt be.



A cserét követően most már tényleg vezetéshez jut az olasz válogatott. Berardi indult meg a jobb oldalon, középre adott, és az érkező Locatelli pedig belőtte az olaszok vezető gólját. (0-1)

A gól után őrizte a labdát az olasz csapat, érezni lehetett, hogy megnyugodott Roberto Mancini együttese. A 33. percben Insigne tekert kapura, Akanji mentett a kapu torkából.



A 36. percben Spinazzola lőtt kapu mellé.



Az olasz válogatott őrizte az előnyét, Svájc nem tudott mit kezdeni a nagyon jól szervezett olasz védelemmel.



Az első játékrészben Olaszország 1-0-ra vezet Svájc ellen.

