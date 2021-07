A hírek szerint csaknem negyedmillióan írták alá azt a petíciót, amiben azt követelik játsszák újra a Franciaország-Svájc nyolcaddöntőt.

A 2021-re halasztott labdarúgó Eb eddigi egyik legnagyobb meglepetését a svájciak okozták, amikor a büntetőpárbajt követően a legjobb 16 között elbúcsúztatták a regnáló világbajnok franciákat.

A nyolcaddöntőben a svájciak rúgták az első gólt és a második félidő elején egy tizenegyessel lehetőségük lett volna 2-0-ra elhúzniuk, ám kihagyták a büntetőt. Nem sokkal később Karim Benzema két percen belül kétszer is betalált, ezzel megfordítva a meccset. Ezt követően még Paul Pogba is betalált, így a franciák már 3-1-re vezettek. A végjátékban Haris Seferovic szépített, majd nem sokkal a lefújás előtt Mario Gavranovic mentette hosszabbításra a mérkőzést. A ráadásban egyik csapat sem talált a kapuba így jöhettek a büntetők és Kylian Mbappé drámája.



Négy-négyig egyik fél sem hibázott, a svájciak pedig az ötödik büntetőt is magabiztosan érvényesítették. Ekkor jött a PSG sztárja, akinek megremegett a lába és kihagyta a tizenegyest.

Minden, amihez a világklasszis támadó hozzáért, eddigi pályafutása során arannyá vált, de a világbajnok a svájciak ellen átélte pályafutása eddigi legrosszabb pillanatát.



Sok szurkoló azonban úgy gondolja, hogy a büntető nem volt szabályos, és a bírónak újra kellett volna lövetnie azt. Ennek az elképzelésnek egyre többen hangot adnak, sőt petíciót is indítottak, amiben azt kérik, játsszák újra a mérkőzést.





Great save form Sommer! Gotta feel sorry for Mbappé though, it’s a tough thing to miss a penalty! Congratulations to the Swiss team on beating France #EUROS2020 pic.twitter.com/KyrWchemu6