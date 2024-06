A hollandok abban a tudatban léphettek pályára Ausztria ellen, hogy ha nem kapnak ki, a második helynél hátrébb már nem végezhetnek a D-csoportban. Ehhez képest az Oranje már a hatodik percben hátrányba került Donyell Malen öngóljával.



A hirtelen jött bekapott gól olyannyira megfogta a csapatot, hogy Ronald Koeman szövetségi kapitány 33 perc elteltével drasztikus lépésre szánta el magát. Úgy döntött, még a szünet előtt belenyúl a csapatába. Lekapta a középpályáról Joey Veermant, aki az első 20 percben kilencszer, összességében pedig tizenötször veszítette el a labdát. Helyére a franciák ellen lesgólig jutó Xavi Simonst küldte be.



Veerman reakciója mindent elárul a cseréről:

Ronald Koeman with a HUGE message as he takes off Joey Veerman after 33 minutes.



Terrible moment in his career but he knows he had to do better than that. pic.twitter.com/3E1poG4Lwo