A tegnap délutáni Forma-1-es Osztrák Nagydíjra kilátogatott a Chelsea támadója, Timo Werner is. A Sky Sport riportere készített vele egy villáminterjút, azonban a felkonferálásnál eltévesztette a posztját.



"Itt van velünk Timo Werner a Chelsea és a német válogatott ... kapusa."

No way they called Werner a goalkeeper pic.twitter.com/9IOwvf552P