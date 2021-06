A portugál válogatott támadója, Cristiano Ronaldo a magyar válogatott elleni mérkőzés előtt hívta fel a figyelmet a hidratálás fontosságára. A 35 éves játékos arrébb tette az Európa-bajnokságot szponzoráló Coca Colákat, majd a jelenlévőknek azt mondta, hogy igyanak inkább vizet. Példáját követte Paul Pogba, és az olasz válogatott játékosa, Manuel Locatelli is.

Az orosz válogatott szövetségi kapitánya, Sztanyiszlav Cherchesov erre frappánsan reagált és az egyik kólásüveget a másikkal kinyitotta.

Ronaldo has started a trend, not the Russian Coach started to drink Coca Cola during the press meeting pic.twitter.com/67o6fPJAnl