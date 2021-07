A labdarúgó Eb harmadik negyeddöntőjében Csehország és Dánia csap össze. Ez az a találkozó, amire talán túlzás nélkül lehet mondani, hogy szinte megtippelhetetlen az eredménye, a továbbjutó kiléte pedig minden bizonnyal nüanszokon múlik majd.



Az örökmérlegtől sem leszünk okosabbak



A két csapat eddig tízszer találkozott egymással, ebből hatszor született döntetlen, kétszer cseh és kétszer dán győzelem. A gólkülönbségeket vizslatva sem leszünk okosabbak, mivel az egyes nyert meccseken szinte teljesen megegyezik a két csapat találatainak aránya. Ugyanakkor nem is lenne érdemes messzire menő következtetéseket levonni, hiszen legutóbb 2016-ban találkozott egymással a két gárda, ráadásul az is csak egy barátságos mérkőzés volt. Tétmeccsen utoljára 2013-ban a vb-selejtezőn játszott egymás ellen a két csapat, akkor a dánok nyertek 3-0-ra.



Kép: eredmények.com



A lelki többlet



A dánok számára nem indult egyszerűen a kontinenstorna. Első mérkőzésükön Christian Eriksen összeesett és a pályán kellett újraéleszteni őt. A játékos a kórházból arra kérte társait, folytassák a mérkőzést, ám az eset után a dánok nem tudtak a játékra koncentrálni és vereséget szenvedtek a finnektől. A belgáktól szintén kikaptak, de utolsó csoportkörös meccsükön győztek és a továbbjutást is bebiztosították. Wales ellen aztán már megállíthatatlanok voltak 4-0-ra nyertek. Bár a történtek nagy lelki megterhelést jelentettek a dán csapat tagjainak, a társukért való küzdelem össze is kovácsolta őket. A sport történetében számos alkalom volt, amikor egy-egy akár esélytelennek tűnő csapat az egyik játékos elvesztése után megkettőzött erővel állt ki minden egyes mérkőzésére és erőn felüli győzelmeket aratott. Ez a lelki többlet tehát akár segítheti is a dánokat.

Denmark said “for Eriksen” and they are really doing it pic.twitter.com/Jxz5NrunnX — Marta (@MartaMariaFCB) June 26, 2021



A strandpapucsos legenda



A csehek legjobb eredménye egy ezüstérem volt a kontinenstornákon, amit még 1996-ban szereztek. Ezzel szemben a dánok négy évvel korábban aranyérmet ünnepelhettek, ráadásul úgy, hogy eredetileg ki sem jutottak az Eb-re. Nem sokkal a torna előtt Jugoszlávia versenyjogát felfüggesztették, így Dánia ugrott be a helyére. Az északiak pedig, ha már jöttek, nem elégedtek meg a részvétellel, egészen az aranyig meneteltek. A nemzetközi sajtó szenzációról, és strandról érkező játékosokról írt, ám Peter Schmeichel egy az UEFA oldalának adott interjújában elmondta, bár igaz, hogy kicsit már kiengedtek, nem a nyaralásukból estek be a kontinenstornára. Érdekesség, hogy most az akkori hálőr fia, Kasper Schmeichel védi a dánok kapuját.

Borítókép: Facebook.com/UEFAEURO2020