Az Everton és a Sheffield United korábbi védője, Phil Jagielka megnevezte Anglia kezdőcsapatát a nyári Eb első csoportmérkőzésére.

A keret valószínűleg nem sokban fog különbözni a 2021-es együttestől, hiszen Harry Kane, Jude Bellingham, Declan Rice és John Stones továbbra is az élvonalban szerepel.

Marcus Rashford, Bukayo Saka, Kyle Walker és Harry Maguire is kulcsszerepet kaphat, mindössze Dominic Calvert-Lewin, Tyrone Mings és Conor Coady kapcsán nem valószínű, hogy ezúttal is lefoglalják a repülőjegyüket. Jadon Sancho is visszavezetheti magát az angol keretbe, ha a Borussia Dortmundnál erősen zárja a szezont.

Akárhogy is, kevesebb mint négy hónap van hátra a torna kezdetéig, a volt játékosok, a szakértők és a szurkolók kezdenek egyre határozottabb véleményt alkotni arról, hogy Gareth Southgate-nek mely játékosokat kellene választania.

A talkSPORT című műsorban Jagielka, a korábbi negyvenszeres válogatott futballista is megnevezte a szerinte legerősebb kezdőt.

„Szerintem Pickfordot kell a kapuba állítani. Nem hiszem, hogy valaha is cserben hagyta volna Angliát. Harry [Maguire-t] és Johnt [Stones-t] fogom választani a védelem közepére, ők már bizonyítottak. A jobbhátvéd Kyle [Walker], a balhátvéd valószínűleg Shaw."

A középpályára Trent Alexander-Arnoldot, Declan Rice-ot és Jude Bellinghamet választotta, majd hozzátette: előre Harry Kane, Bukayo Saka és Marcus Rashford kerülne.

Pickford



Walker

Maguire

Stones

Shaw



Alexander-Arnold

Rice

Bellingham



Saka

Kane

Rashford



Phil Jagielka names his England starting XI for the Euros this summer pic.twitter.com/KsrqVOslM3 — talkSPORT (@talkSPORT) February 22, 2024

A C csoportba Szlovénia, Dánia és Szerbia mellé sorsolták őket, az első mérkőzésüket a szerbek ellen vívják.

A Háromoroszlánosok remélik, hogy a 2021-es Eb-nél is jobb eredményt érnek el, amikor a Wembleyben rendezett döntőben büntetőkkel kaptak ki Olaszországtól.

Borítókép: Getty Images