Thierry Henry visszatér a részben budapesti rendezésű Európa-bajnokságra készülő belga labdarúgó-válogatott edzői stábjába.

A belga szövetség vasárnap közösségi oldalain jelentette be, hogy a 43 éves francia szakember a kontinensbajnokságon a spanyol Roberto Martinez szövetségi kapitány munkáját segíti majd.



Henry az Eb-n a BBC szakértői csapatát erősítette volna, de a belgáktól érkező felkérés után - amely lehetőséget saját elmondása szerint "lehetetlen volt visszautasítani" - ennek nem tud eleget tenni, amit már a műsorszolgáltató is megerősített.



A játékosként világ- és Európa-bajnok Henry 2014 decemberében vonult vissza, azt követően egykori klubja, az Arsenal utánpótlásában dolgozott, majd 2016 és 2018 között a belga válogatott másodedzőjeként tevékenykedett, és részt vállalt a világbajnoki bronzérem megszerzéséből.



Később három hónapig ült az AS Monaco kispadján, majd 2019 novemberétől irányította a Montreal Impact csapatát, ahonnan családi okokra hivatkozva február végén távozott.



A FIFA-világranglistán változatlanul első belgák sorrendben az oroszokkal, a dánokkal és a finnekkel találkoznak a kontinensviadal csoportkörében, Szentpéterváron, valamint Koppenhágában.

Borítókép: Ira L. Black - Corbis/Getty Images