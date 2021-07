Az angol válogatott tagjai a komoly munka mellett a kikapcsolódásra is szánnak időt.



Ahogy arról korábban beszámoltunk az angol labdarúgó-válogatott Ukrajna legyőzésével bejutott a kontinenstorna legjobb négy csapata közé. Gareth Southgate fiai ráadásul úgy jutottak el az kontinenstorna elődöntőjéig, hogy eddig még nem kaptak gólt. Az angol csapat a döntőbe jutásért az egyre erősödő dán válogatottal játszik majd.







A játékosoknak az edzések és a taktikai felkészülés mellett a kikapcsolódásra és a mókára is marad idejük. Ezúttal medencés partival lazítottak. A parton előkerültek a felfújható állatok, amelyekkel a képek tanúsága szerint a labdarúgók akrobatikus mutatványt akrobatikus mutatványra halmoztak. Többeknek az egyszarvú lett a kedvence, de olyanok is akadtak, akik a „gyilkosbálnák” megszelidítésével próbálkoztak.







A fotók alapján elmondható, hogy mindenki nagyon jól érezte magát, az pedig, hogy a lelki feltöltődés miként segíti majd a pályán a játékosokat, július 7-én este 21 órakor derül ki.









Képek: Facebook.com/UEFAEURO2020