A holland válogatott csütörtökön hazai pályán 2-0-ra legyőzte az osztrák csapatot a részben budapesti rendezésű labdarúgó Európa-bajnokság C csoportjának második fordulójában, ezzel biztosította helyét a legjobb 16 között.

Frank de Boer együttese már biztos a négyes élén végez, s ezzel eldőlt, hogy a nyolcaddöntőjét június 27-én a Puskás Arénában játssza. A kvartett utolsó helyén álló északmacedónok biztosan búcsúznak a csoportkör után.

Eredmény, C csoport, 2. forduló:

Hollandia-Ausztria 2-0 (1-0)

A hollandok az első perctől kezdve irányították a mérkőzést, és korán vezetést szereztek Depay büntetőjével. A csapatkapitánynak, valamint társainak is voltak még lehetőségei az első félidőben, az osztrákok inkább a szerencsének köszönhették, hogy csak minimális hátránnyal mehettek be az öltözőbe. A fordulást követően is nyomasztó volt a holland fölény, amely a 67. percben eredményezte a vezetés megduplázását. A hollandok ezúttal nem szórakozták el kétgólos előnyüket, mint tették azt az ukránok ellen, győzelmük, egyben továbbjutásuk egy pillanatig sem forgott veszélyben.

Borítókép: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images