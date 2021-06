Hétfőn edzésbe állhat a labdarúgó Európa-bajnokságon szereplő belga válogatott sztárja, Kevin De Bruyne.

Roberto Martínez szövetségi kapitány a vasárnapi sajtótájékoztatóján arról is beszélt, hogy a tréningeken derül majd ki, számíthat-e a Manchester City világklasszis játékosára a nemzeti együttes második csoportmérkőzésén, amelyet csütörtökön a társházigazda Dániával vív majd Koppenhágában.

A 29 éves De Bruyne a Bajnokok Ligája május 29-i, portói döntőjében szenvedett orr- és szemüregcsonttörést, amikor az 57. percben ütközött Antonio Rüdigerrel, a Chelsea védőjével. A vb-bronzérmes futballistát le kellett cserélni, ápolás után támolyogva, segítséggel ment le a pályáról. Csapata 1-0-s vereséget szenvedett a fináléban.

A világelső belgák De Bruyne nélkül is sima, 3-0-s győzelemmel rajtoltak a kontinensviadalon a szintén társházigazda oroszok vendégeként, a harmadik fordulóban pedig Finnországgal mérkőznek a B csoportban.



A spanyol szakvezető arról is beszámolt, hogy a januári Achilles-ínszakadása óta harcképtelen Axel Witsel is bevethető lehet Dánia ellen, míg az oroszok ellen kisebb sérülést szenvedő Jan Vertonghen legkésőbb a harmadik körben újra a pályán lehet.

Borítókép: Angelo Blankespoor/Soccrates/Getty Images